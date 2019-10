Autos chocolates

Comentan que de último momento, los diputados federales metieron la propuesta para regular los autos chocolates en México, de acuerdo a la Ley de Ingresos 2020 que deberá aprobar el Senado.

Según el documento será en un plazo de 8 meses cuando ya se tenga un plan para regularizar los vehículos que al menos en Baja California se tiene un registro de 100 mil autos sin placas, y se estima que la cifra pudiera llegar a los 300 mil.

Las autoridades han señalado que en el 80% de los delitos registrados en Baja California, participa un auto no registrado de manera legal.

Habrá que esperar en qué consiste dicha medida, por lo pronto la Coparmex ya se mostró en contra de dicha medida; también faltará conocer qué ocurrirá con quienes no se regularicen y si la autoridad federal actuará contra ellos.

Por lo pronto, a dichos vehículos se les puede ver transitando por las distintas calles de la Ciudad, así como carreteras federales sin que alguna autoridad los moleste.



Dirigencia panista

El 3 de noviembre los panistas eligen a quien será su primer dirigente municipal en Mexicali luego de la aparición de la “ola morena”.

La ex-diputada federal Rosario Rodríguez, el ex-secretario del Ayuntamiento de Mexicali Antonio López Merino y Edna Patricia Durón del Frente Nacional de las Mujeres en Baja California son los tres valientes que alzaron la mano para dirigir al PAN en Mexicali.

Y es que luego del carro completo que Morena se llevó en las pasadas elecciones y el indiscutible triunfo de la alcaldesa Marina del Pilar Ávila en Mexicali, tocará a uno de estos tres tratar de recuperar la confianza ciudadana si quieren alcanzar algo en el próximo Proceso Electoral Local, que inicia en septiembre del siguiente año.

En el interior del PAN hay un grupo que busca a como de lugar un cambio, nuevos liderazgos que le devuelvan al partido la identidad de hace algunos años, luego de los escándalos políticos que han realizado algunos de sus integrantes, aunque algunos ya fueron expulsados; veremos si lo logran.



Bienvenido a la realidad

En los primeros días del gobierno de Armando Ayala Robles las cosas fluyeron positivamente, mejoró el servicio de recolección de basura que con Marco Novelo estaba en el total abandono y por fin los empleados recibieron a tiempo su catorcena.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, en los últimos eventos del Alcalde, ha manifestado que la situación económica del Ayuntamiento es insostenible y que casi de milagro ha logrado pagarle a los empleados.

Este discurso ya se ha vuelto costumbre de Ayala Robles, pues ya van varias ocasiones que lamenta el estatus financiero, tal parece que hasta ahora le está cayendo el veinte de la papa caliente que recibió, por lo que tendrá que hacer algo para que no sea el mismo cantar durante dos años.

Por lo pronto el alcalde se está cerciorando que los ciudadanos escuchen de su propia voz las penurias del municipio, para que luego no digan que él no lo advirtió.