Enfrentamientos

Siguen sin ponerse de acuerdo es al interior del Partidos Acción Nacional (PAN) en Baja California, y es que hace unos días el diputado Miguel Ángel Bufanda Ruiz dio a conocer un documento donde desconoce al dirigente estatal, José Luis Ovando, luego de presentar una iniciativa sobre la creación de la Fiscalía General.

Y es que en la iniciativa se desaparece el tope de edad para los candidatos a la figura del Fiscal, lo que fue considerado como una reforma “a modo” para el partido en el poder por el dirigente panista.

Sin embargo, el propio Bufanda Ruiz negó tal acusación argumentando que la molestia de Ovando Patrón proviene de la intención de Bujanda de votar a favor un exhorto de la morenista Araceli Geraldo Núñez, en donde se solicitaría a Oficialía Mayor y a la Secretaría de Finanzas del Estado para investigar los presuntos descuentos a servidores públicos para dirigirlos a la asociación del dirigente panista.

El diputado local señaló que se debe investigar; por tal motivo todo indica que ya hay un desencuentro muy fuerte con el todavía líder estatal Panista.



Deslucido 16 de Septiembre

Pudo haber sido el 30% de humedad en el ambiente de Mexicali, o la desilusión de que por segundo año consecutivo no habría espectáculo de fuegos artificiales, lo cierto es que la celebración del Grito de Independencia por parte del aún gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, atrajo un número menor de visitantes que en años anteriores.

Esto a pesar de los dos grupos invitados y el bien logrado show de luces que, a decir verdad, sorprendió a más de uno que esperaba un espectáculo parecido al maping del año pasado.

Lo que no pudo faltar en las últimas fiestas patrias encabezadas por Vega de Lamadrid, fueron las protestas sociales, y no solo por parte de lo que queda de los grupos de resistencia, sino también de los familiares de los jóvenes desaparecidos, José Luis y Adrián Misael por quienes exigen resultados luego de casi un mes de su desaparición.

Los familiares están desesperados porque no hay información del caso por más que la solicitan y señalan que se vienen enterando por otras personas de los avances del caso.

También en el desfile cívico-militar de este 16 de septiembre se vieron pocos visitantes, principalmente familias que con una humedad que no da tregua esperaron a los integrantes de los contingentes que desfilaron bajo los rayos del sol.

Por cierto a varios sorprendió la presencia del Gobernador en el desfile, ya que al menos en la agenda no estaba contemplada su aparición y sería Francisco Rueda Gómez, secretario de Gobierno, quien presidiría el acto.

Algo que si hay que resaltar en este desfile es que, tanto en el de Mexicali como en el de los demás municipios del estado, por primera vez participa la Guardia Nacional, cuyos integrantes desfilaron portando su nueva insignia entre los ya tradicionales vehículos militares.