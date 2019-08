Restringen acceso

Los trabajadores del Congreso del Estado se enteraron este jueves de que ahora el uso del elevador del recinto legislativo será exclusivo para los diputados, para las personas de la tercera edad y con capacidades diferentes, luego del lamentable incidente ocurrido apenas unas semanas atrás en el que un adulto mayor falleció en las escaleras del recinto legislativo.

La decisión cayó de forma sorpresiva para algunos trabajadores, especialmente aquellos que deben bajar y subir varias veces al día para entregar o llevar documentos, y es que el edificio del Congreso del Estado tiene tres pisos de altura, además de un sótano, que ahora los trabajadores y ciudadanos deberán recorrer por las escaleras.

La decisión según comentan fue tomada por el área administrativa del Congreso, pero avalada por los diputados y la mesa directiva que preside Catalino Zavala Márquez.

Por lo que el edificio que se mantiene del dinero de los bajacalifornianos tendrá zonas que eran de uso común ahora restringidas.

Renuevan sin renovar

El domingo pasado se eligieron a las propuestas para renovar el Consejo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), aunque entre los electos hay varios nombres ya conocidos dentro y fuera del partido.

Funcionarios, ex funcionarios y suplentes de los actuales funcionarios resaltan en la lista de consejeros del PAN, que entre sus elegidos cuenta a la Procuradora de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Consuelo Luna Pineda; la ex directora del DIF Mexicali, María Cristina Mares; la ex diputada federal, Luz Argelia Paniagua; la regidora, Eduviges Pío Rodríguez y la diputada Eva María Vásquez.

Amintha Guadalupe Briseño, Bertha Alicia Contreras Pérez, Leticia Camacho Gómez, Armida Leticia Cisneros, Alejandrina Corral Quintero, Edna Naranjo Durón, Alejandra Esponda Guerrero, Eva Guerrero Vázquez, Nereyda Quiñonez Verduzco, Claudia Ramírez Quintero y Ada Luz Vázquez Hernández completan la lista de mujeres consejeras.

Entre los consejeros resaltaron el secretario general, Francisco Rueda Gómez; el presidente de Canaco Mexicali y ex candidato, Juan Ramón López Naranjo; el representante del partido ante el Instituto Estatal Electoral, Juan Carlos Talamantes; el regidor Juan Diego Echevarría; el ex director de CESPM, Francisco Javier Paredes y David de la Rosa Anaya.

También están en la lista Rubén Ernesto Armenta, Rubén Alanís Quintero, Luis Armando Carrasco, Nicolás Quintero Russel, Víctor Hugo Ramírez, Juan Enrique González, Anwar Ramos Gaona, Abraham Medina Jiménez, Obed Chávez May, Ángel Álvarez Gaytán, Iván Beltrán León, Reynaldo Cornejo Rodríguez, Zabdiel García Samaniego, Manuel Díaz Lerma y Edgar Reyes García.

Estos son los nombres que propondrá el panismo en Mexicali para considerarse el próximo 8 de septiembre, cuando se elegirá a los nuevos integrantes del Consejo Estatal del PAN.

Enojados

A quienes por cierto no se les avisó sobre la visita del representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) el pasado martes fue precisamente a empresarios constructores de Mexicali, que se vinieron enterando en medios de comunicación de la visita.

Y es que los empresarios del ramo se han dicho preocupados por la falta de obra que ha caracterizado este año, pues a nivel local no hay grandes proyectos y a nivel federal todas las licitaciones se están haciendo en Ciudad de México, y ahora que anuncian un recurso de casi 320 millones de pesos, pues ellos ni enterados de la reunión.