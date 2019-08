Muestran músculo

Los diputados emanados por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la 23 legislatura ya mostraron el músculo que tendrán durante los dos años de gestión luego de que en el primer día de su gestión realizaran cambios importantes.

En la primera sesión y con dispensa de trámite el congreso modificó el artículo 27 de su Ley Orgánica para que se permitiera que un mismo partido pueda tener de manera simultánea un representante en la presidencia de la mesa directiva y la Presidencia de la Junta de Coordinación Política.

Dicho escenario no se podía aplicar con anterioridad, pero en la sesión de ayer, a petición de la diputada Araceli Geraldo Núñez se subió a pleno la iniciativa y se votó con dispensa de trámite con 18 votos a favor.

Hay que recordar que Morena tiene 14 diputados, mientras que sus aliados en coalición tienen uno por partido, siendo el Verde Ecologista, Partido del Trabajo y el partido en proceso de desaparecer, Transformemos, sumando 17 votos, los necesarios para cualquier votación.

El voto 18 en esta ocasión fue de María Trinidad Vaca Chacón quien llegó a la diputación por el PAN pero que tras desacuerdos ahora dice no tener ninguna afiliación política.

De mantener los diputados que llegaron por medio de la coalición Juntos Haremos Historia la cordialidad entre ellos, los partidos de oposición nada podrán hacer en caso de no compartir los puntos de vista de los morenistas en las decisiones legislativas.



Se retrasan Fiestas del Sol

La modificación en las fechas del cambio de Gobierno Municipal no detendrá la inauguración de las tradicionales Fiestas del Sol en Mexicali, aunque si tendrán que hacerse ciertos cambios.

Y es que no será a finales de septiembre como usualmente se hace la fecha de arranque de los festejos, sino que se retrasará hasta el 2 de octubre para dar oportunidad a Marina del Pilar, próxima alcaldesa de Mexicali, de dar la inauguración oficial.

Curiosamente, la organización de todo el evento así como los contratos de quienes serán los artistas invitados correrán por parte de la administración de Gustavo Sánchez Vásquez, quien por cierto ya le están pidiendo la lista de los artistas que estarán en la Isla de las Estrellas ya que los que estarán en el palenque ya fueron dados a conocer.



Glosas

Comentan en las oficinas del Ayuntamiento que Gustavo Sánchez Vásquez se quiere ir por todo lo alto y por la puerta de adelante, algo que no sucedió con su antecesor, pues ya tiene programado su tercer y último informe de actividades para el 6 de agosto, sino que también implementará “glosas” para sus directores como las que realiza el Congreso del Estado con los secretarios.

Estas glosas tendrían que empezar la próxima semana, probablemente después de la entrega del informe para el próximo 6 de agosto, y en ellas los directivos de las dependencias municipales tendrán que dar cuentas a los integrantes del Cabildo.

Con esto, al Ayuntamiento saliente busca transparentar todo lo realizado durante el ciclo de cierre, 2018-2019.