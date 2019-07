Impugnaciones

Falta una semana para que se integre la XXIII legislatura del Congreso de Baja California y todavía quedan impugnaciones por resolver, que pudieran cambiar en determinado momento, quienes serían los diputados que entrarían por la vía de la representación proporcional.

El pasado sábado, el Instituto Estatal Electoral, presidido esa sesión por la consejera Lorenza Soberanes, ante la convalecencia del presidente Clemente Custodio Ramos, definió los puestos de diputados plurinominales, lo que desencadenó 14 impugnaciones, las cuales tendrán que ser revisadas por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en tiempo récord, pues las impugnaciones pierden efecto después del 1 de agosto cuando los diputados ya deben estar tomando protesta.

De los partidos, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano no quitan el dedo del renglón e impugnaron el cálculo para la repartición de diputaciones plurinominales, con la esperanza de obtener un curul en el caso del PT, y uno más en el caso de Movimiento Ciudadano, que de momento ya tiene un diputado asegurado.

Una impugnación interesante es la de la candidata a diputada priista por el sexto distrito, Linda Marcela Martínez García, quien según comentan, señala que la forma en que el ahora ex presidente del Partido Revolucionario Institucional, David Ruvalcaba Flores formuló el listado en que dicho sea de paso salió beneficiado con ser el primer diputado de lista por la vía plurinominal fue ilegal; a la impugnación priista también se unió Daniela Lara Rivera, quien también estaba en la lista de plurinominales, por el partido.

Los panistas se andan peleando la diputación plurinominal y no sólo Claudia Ramírez Quintero, quien ya lo hizo público, sino también Yolanda Gaona Medina, además de José Félix Arango Pérez y el propio Miguel Ángel Bujanda.

También impugnó la candidata a diputada por el Partido de Baja California, Clara Kuñashich Romero

del PRD presentó recurso Margarita Gómez Hurtado; y del Partido del Trabajo, Virginia Ortega García quien era la número uno en el listado plurinominal.

Los candidatos independientes Tadeo Meza Quintero y Fernanda Flores Aguirre presentaron queja al señalar que no se les toma en cuenta en la distribución de plurinominales.



El futuro de Transformemos

Algo está pasando al interior del todavía partido Transformemos, y es que a pesar de que todo parece indicar que perderán el registro, muchos siguen unidos y buscando seguir adelante.

Hace unos días, el partido envió un comunicado en el que hablan de una reunión a la que asistieron todos los dirigentes municipales y todos los representantes electos en la pasada elección del 2 de junio.

La misma fue encabezada por la dirigente estatal, Mayra Flores Preciado, y estuvieron las dos regidoras que estarán en el Cabildo de Tijuana: Mónica Vega (que repite) y Claudia Casas, además de María de la Luz Pérez Rosas, por Mexicali.

También, el Síndico del 22 Ayuntamiento de Mexicali, Héctor Israel Ceseña Mendoza; el regidor por Ensenada Joaquín Alonso Moreno Valenzuela y el regidor del cabildo de Tecate, Alfonso Zacarías Rodríguez.

Pero curiosamente el que no se ve que haya estado ahí es Luis Moreno Hernández, quien es diputado local por Transformemos y que repetirá en la legislatura que está a unos días de entrar.

Y es que ante la posible pérdida del registro de este partido, se ha comentado que Moreno Hernández ya anda buscando formar otro, pero pues o no ha notificado o no ha invitado a sus compañeros, por lo que se ve.

Cabe recordar que él estuvo en el PRD, partido por el cual incluso fue Regidor del Cabildo de Tijuana, pero algo salió mal y terminó peleado y fuera del mismo.

Después, estuvo en el Partido Encuentro Social (PES), partido que incluso manejaba, pero también se enojó porque al parecer no le quisieron dar una candidatura por representación proporcional, y terminó de pleito con Hugo Erick, líder nacional del partido.

En ese inter, a pesar de ser uno de los principales promotores de Julián Leyzaola Pérez para la alcaldía de Tijuana, pues también con él ya no terminó bien y cada quien siguió su rumbo, el teniente se quedó con el PES nacional.

Ahora, la situación no está muy clara, pero todo indica que no anda nada bien con Transformemos y ya anda viendo para dónde irse.