La transición

Jaime Bonilla Valdez, gobernador electo de Baja California, informó que ya tiene listo a su equipo de transición, solo que el gobernador en funciones, Francisco Vega de Lamadrid, anda fuera del País.

Este equipo, de parte del gobernador entrante, está encabezado por Amador Rodríguez Lozano, quien será el secretario de Gobierno, además de Mario Escobedo Carignan, quien es el futuro secretario de Desarrollo Económico y el abogado Guillermo Ruiz, quien verá los aspectos jurídicos.

Además de ellos tres, estarán 200 personas en todo el Estado pues harán una transición muy minuciosa para no omitir temas importantes y asuntos delicados.

En entrevista exclusiva con FRONTERA, el Gobernador electo dijo que buscará bajar el gasto corriente, fusionar secretarías, pero eso sí, sin afectar a los sindicalizados.

Anunció que el ex senador Marco Antonio Blásquez será el director del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California (Indivi).

Cabe mencionar que al momento de la entrevista Blásquez se encontraba con el Gobernador electo, por lo que es evidente su cercanía, además dijo estar muy emocionado por el nuevo encargo.

Comentan que este cargo se le asigna por su experiencia en materia social e interacción con las comunidades, además de la gestoría que realizó para la erradicación de las UDIS y la conversión de las hipotecas populares de veces de salario mínimo a pesos.

También el Gobernador electo informó que Ricardo Moreno García será el coordinador de la Oficina del Gobernador, un cargo nuevo que tendrá a su cargo a varias áreas.

Él es egresado de la carrera de Comunicación, estuvo como secretario de Rectoría e Imagen Institucional con Felipe Cuamea, además estuvo en PSN, y recientemente como encargado de la agenda de Jaime Bonilla.

Reiteró que David González, padre del ex ligamayorista Adrián González, será el nuevo director del Deporte en el Estado.

Por otro lado, dijo que el sueldo del Gobernador se reducirá al 50% y ese dinero que reciba lo va a donar.

Pérdida de registro

El reciente nombrado partido Transformemos vive un momento difícil en su corta historia, luego de que tras la jornada electoral de pasado 2 de junio, no alcanzara el 3% de la votación, por lo que el partido estaría desapareciendo.

Sin duda su líder estatal, Mayra Alejandra Flores Preciado, junto con su grupo de asesores deberá analizar qué pasos seguir en este punto, ya que solo les queda buscar por medio de los tribunales electorales algún recoveco que puedan utilizar para tratar de quedarse.

Por lo pronto, el Instituto Estatal Electoral de Baja California, en el que firma como titular Clemente Custodio Ramos Mendoza, inició el protocolo en caso de que el partido no logre el registro, por lo que empezarán ya a revisar los movimientos, principalmente financieros, en lo que se desarrolla y/o oficializa la pérdida de registro.

Hay que recordar que hace poco tiempo el partido adoptó el nombre de Transformemos, ya que anteriormente eran el Partido Encuentro Social, pero parece que el nuevo nombre no les durará mucho.

Seguramente el Instituto Estatal Electoral de Baja California estará muy pendiente ya que hay que recordar que en las pasadas elecciones locales, los ahora extintos partidos Municipalista, Humanista y Peninsular dejaron adeudos por algunos millones de pesos a costa del erario público.

Sin recorte de alumnado

La Universidad Autónoma de Baja California anunció ayer que no habrá un recorte de lugares para los alumnos de nuevo ingreso, por lo que serán más de 20 mil los alumnos de nuevo ingreso los que entrarán el próximo ciclo escolar.

El rector de la máxima casa de estudios, Daniel Octavio Valdez Delgadillo, señaló que no se tocarán los espacios, pero será necesario que lleguen recursos para que la universidad pueda seguir operando.

Veremos qué ocurre en los próximos meses, y si el Gobierno estatal actual aporta parte del recurso faltante o será hasta la próxima administración que se le dé oxígeno al tema.