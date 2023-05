Vienen por sus hijos

El pasado martes las escuelas públicas y privadas del Estado de Baja California, recibieron un oficio de parte de la Secretaría de Educación Pública notificándoles lo siguiente:

Hacerles entrega de la Circular 02/2023, en cumplimiento a la recomendación No. 9/2019, formulada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Baja California, para ser difundido a todo el personal adscrito a la SEP y al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, para dar cumplimiento a las recomendaciones señaladas y fortalecer los ambientes escolares deseados en el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, haciendo énfasis que ésta circular sea entregada a todo el personal escolar, firmando cada uno acuse de recibo y enviándolo a la SEP.

¿Qué tiene de particular ésta circular? ¿Por qué tanto interés del Gobierno del Estado en cerciorarse y tener prueba física que todo el personal de las escuelas la recibió? Aquí es donde viene el detalle sumamente alarmante.

La recomendación 9/2019, en pocas palabras se refiere al caso de un niño de cinco años, cuyos padres afirman que el niño se siente niña, presentando una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque los maestros no querían dirigirse al niño con su nuevo nombre femenino.

Entonces la CEDH, determinó que los servidores públicos, “violaron sus derechos” debiéndose implementar campañas de educación al personal escolar y a la comunidad en general, para enseñarles a “no discriminar”. ¿Qué significan estos hechos? ¿Qué implica esta acción del Gobierno del Estado?

-Obligar a maestros a tratar a los alumnos que se sienten trans género de acuerdo a lo que ellos perciben. -Amenazarlos si no cumplen con estas disposiciones. –Imponer a los niños, que son compañeros de escuela, a que los traten simulando lo que NO son. –Ideologizar a dichos alumnos desde temprana edad, que es algo NORMAL “cambiar de sexo”, y que es MALO no seguir la corriente a esos niños trans. –Permitir el ingreso de niños, a baños de niñas, cuando los niños se perciban como mujeres.

Esto solo es el principio, van por más. Sabemos que en varios países, los directores escolares, son obligados a que adultos trans, vestidos de mujer de forma estrafalaria, entren a las escuelas y adoctrinen a niños de todas las edades, por medio de luces, cuentos, juegos, manipulando fácilmente sus mentes inocentes , al no tener por su edad, el criterio ni la capacidad de tomar una decisión tan importante, que afectará toda su vida, ya que enseguida, son tratados con hormonas y hasta llegan a castrarlos, sin que sus padres puedan oponerse porque si lo hacen, son encarcelados. Tenemos testimonios de niños que cuando crecen, y se dan cuenta del engaño, se sienten tan mal, que llegan a suicidarse.

El gobierno de Marina del Pilar, no está de nuestro lado, sino del plan de AMLO y su 4T, empeñado en pervertir a la sociedad y amordazar a quien disiente de sus ideologías perversas, empezando por los más pequeños a través de imposiciones ideológicas.

Padres de familia ¡vienen por sus hijos! ¿Cómo los van a defender?

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

*- La autora es Consejera Familiar.