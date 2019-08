Ulises Méndez y su ascenso laboral

Alonso Ulises Méndez, hoy ex director de seguridad pública municipal de Mexicali, es un tipo que cuenta con una gran preparación. Diversas personas que trabajan en el medio gubernamental, o específicamente en corporaciones de seguridad, aseguran que el ex jefe de la policía tiene muy buenas credenciales.

Ulises Méndez es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con estudios en justicia criminal por la Universidad de Virginia en los Estados Unidos. Y, quizá lo más llamativo de su currículum vitae, es egresado de la Academia Nacional del FBI.

Haber egresado del Buró Federal de Investigaciones no es poca cosa. No son muchos los elementos de corporaciones policiacas de nuestra entidad federativa que pueden presumir haber asistido a la academia de formación en Quantico.

Hace unos días, Ulises Méndez informó que dejaba la dirección de seguridad pública para aceptar una posición en la National Police Foundation, una organización sin fines de lucro, con sede en Washington, D.C., que se mantiene a través de fondos gubernamentales y donaciones, y en donde buscan mejorar las corporaciones policiacas a través de la innovación y la ciencia.

Dadas las credenciales del ex jefe de la policía de Mexicali, no sorprende que haya recibido una invitación por parte de una especie de think tank, en donde utilizan la investigación y el análisis para construir mejores prácticas en materia de seguridad.

Lo que sí sorprende es la forma en que intenta venderse su salida del gobierno municipal. Pareciera que el mensaje que el Ayuntamiento de Mexicali intenta transmitir es que gracias al brillante trabajo que Ulises Méndez hizo durante la actual administración logró recibir la invitación por parte de la National Police Foundation.

El ex director podrá ser una persona preparada, pero su segundo periodo al frente de la policía estuvo lejos de ser brillante; sobre todo, si se le compara con la primera vez que estuvo al frente de la corporación y donde se ganó el apodo de “chico maravilla”.

Mexicali cuenta con graves problemas de inseguridad. Cierto es que se ha logrado ganar terreno en algunos rubros. Pero igual de cierto es que se ha perdido en algunos otros. Cierto es que la inseguridad y violencia son un problema que aqueja a todo el país. Pero igual de cierto es que se generaron muchas expectativas en materia de seguridad con la actual administración municipal.

No tiene nada de malo que Alonso Ulises Méndez consiga un nuevo trabajo en una organización sin fines de lucro. Es un tipo estudiado, con experiencia y resulta comprensible haya logrado acomodarse rápidamente en otra institución.

Lo que sí me parece incorrecto es que intenten vendernos la idea de que a Ulises Méndez lo ficharon gracias al gran desempeño que estaba mostrando como director de la policía. Eso es como querer hacernos creer que consiguió un nuevo trabajo porque Mexicali es una de las ciudades más seguras del mundo.

*- El autor es abogado y conductor de televisión.