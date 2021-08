Tarea para los legisladores

El fracaso de Morena y López en las pasadas elecciones del 6 de junio, y de la consulta ciudadana recién celebrada, son evidencia de que López Obrador no las tiene todas consigo. De los treinta millones que antes lo apoyaron, esta vez solo siete o menos, le siguieron el juego saliendo a votar.

Sin embargo, no se ha dado por vencido. En una de sus últimas declaraciones, asegura que, aunque en la Cámara no tuvo mayoría (como era su propósito), intentará cambiar la Constitución. Ha preparado 18 Reformas para cambiar 55 artículos de la Constitución de forma rápida, tratando de evitar noten su esencia: El control absoluto del poder.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Según una nota de El Universal, uno de los cambios sería poner fin a la propiedad privada, disuadir o mejor dicho, intimidar a cualquiera que se oponga: Su patrimonio puede ser arrebatado por el “Estado” pretextando amplia gama de acusaciones penales. Así mismo, prisión oficiosa (forzosa) para acusados de delitos electorales, que en resumen puede ser el hecho de organizarse, para ser y/o ayudar a candidatos opositores.

Es decir, con todo y haber perdido curules para el Congreso insiste en imponer la TIRANIA en México, no quieren arriesgarse a más elecciones democráticas. Por ello más que nunca, los mexicanos debemos estar unidos, trabajar para cerrarle el paso a éste pésimo gobierno y sus intentos dictatoriales.

Hoy los presidentes de los partidos políticos de oposición, han mantenido comunicación entre si y los diputados electos se preparan para trabajar unidos en bien de México.

Es ahora cuando los ciudadanos tenemos que hacer nuestra tarea, participar activamente, no dejarlos solos. Recordemos que la oposición no son solo los partidos, sino todos los ciudadanos que votamos por ellos, no porque hayan sido los mejores, sino porque México requería de un contrapeso. Por esta razón, esta vez no vamos a esperar hasta la próxima sucesión presidencial, que hagan como que nos toman en cuenta. NO les dimos un cheque en blanco.

Los ciudadanos vivimos una realidad diferente a la de los políticos: Incertidumbre, desempleo, inseguridad, narcotráfico, secuestros, trata de personas, asesinatos, hambre, desabasto de medicinas, etc. Cada día más mexicanos se preguntan cómo alimentar a su familia, cómo atenderse en sus enfermedades. Hoy gracias a López tenemos cuatro millones más de pobres.

Por eso, requerimos Legisladores comprometidos con las causas más urgentes: Luchar contra el narcotráfico, que incluye liberar pueblos y comunidades sometidas. Abasto de medicamentos y atención médica de calidad, ayuda y empatía con niños y mujeres que mueren cada día al no tenerlos. Seguridad, apoyo y empleo a pequeñas empresas. Programas para distribuir comida a los más necesitados, ¡Hay tanto por hacer!

Importante también es que los Legisladores y sus coordinadores, no cedan a las presiones anunciadas por López, quien presionará, para imponer sus iniciativas comprando legisladores, o chantajeando a quienes tengan malos antecedentes. Someterse por conveniencia o debilidad a estas presiones, será una traición a quienes los pusimos en el cargo. Somos conscientes de que el peligro en el que estamos nos obliga a todos, dejar nuestra apatía, comprometernos y exigir a nuestros diputados, lealtad, congruencia y buenos resultados.

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar