Nada más adecuado para esta columna que referirme a la evolución del lenguaje. Me entusiasma sobremanera indagar sobre nuevos vocablos o neologismos para decirlo como dictan los cánones, Porque, de oficio, soy perseguidor de significados y desmenuzador de palabras.

Le cuento que la Real Academia Española está apurando el paso para no quedarse atrás de los millones de hablantes del español, quienes vivimos una vorágine de avatares por la ciber-tecnología y calamidades que nos acechan por la “sindemia”…

Le aclaro que la sindemia es un neologismo que los académicos están considerando validar su semántica para aludir a varias epidemias que coexisten en un determinado tiempo y que están condicionadas no solo por factores sanitarios; sino también económicos, políticos y sociales.

Pero -lo que más gusto me da- es que esta palabra fue acuñada por un hombre de 90 años dedicado a la antropología médica, el estadunidense Merrill Singer quien señaló que más que una pandemia estamos viviendo un “sindemia”.

¡Ojala que pronto le pueda quitar las comillas! Y más aún, verla en el Diccionario de la RAE. Al igual que otras palabras que a continuación le comparto:

“Encuarentenar” derivada lógicamente de cuarentena que es el aislamiento preventivo por razones médicas, lo mismo que cuarentenar.

“Austericidio” que es un acrónimo o palabra formada por dos conceptos, en este caso «suicidio por austeridad». O mejor dicho, causado por pobreza ingente.

Dentro del ámbito tecnológico, “ciberacoso” que es la intimidación a través de dispositivos digitales, como celulares y computadoras…

De hecho, hace poco les comentaba a los participantes en mi taller en línea de comunicación y redacción creativa, que me extrañaba que no aparecieran en el diccionario de la Real Academia palabras como “googlear” o “guglear”, “tuitear”, “loguerar” (de log in / registrarse) o “chatear”, la que sí esta incluida; pero refiriéndose a “beber chatos” o vasos de vino. ¡Salud!

LA PALABRA DE HOY: “SINDEMIA”

Lo dicho, concurrencia de dos o más epidemias. Concepto que ni siquiera es tan nuevo, porque su creador la acuñó en 1990 y la publicó en 2009 en su libro “Introduction to Syndemics”.

Formada por los conceptos sinergia y epidemia, la “sindemia” también alude a la interacción de la morbilidad agravada por sensibles diferencias en las poblaciones por inequidad y nivel socioeconómico.

Epidemia proviene del griego 'epidêmon nosêma' que significa enfermedad. Pero también, epi (sobre) dêm (pueblo). Sinergia, del griego 'synêrgeia' / cooperación o concurso de fuerzas.

DE MI LIBRERO: EL DECAMERÓN

Obra maestra de la prosa lírica italiana formada por cien cuentos, algunos rayando en novelas cortas, escrita en 1353 por Giovanni Boccaccio.

La obra comienza aludiendo a la peste bubónica o negra que asoló a Florencia en 1348 y narra el confinamiento de diez personas, siete hombres y tres mujeres, todos muy jóvenes que se recluyen en una villa campestre…

Boccaccio con gran ingenio da lecciones que van de lo erótico a lo trágico. Por momentos muy divertido y en otros, estrujante. En el enclaustramiento el amor y la muerte se entrelazan.

El Decamerón documenta la vida florentina en un vernáculo lenguaje italiano que ha contagiado a muchos escritores del mundo en una literaria sindemia.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.