Sillas Vacías, Corazones Rotos

“Somos lo que Hacemos”.

El pasado sábado en punto de las 20 horas nos dimos cita en Mexicali ciudadanos huérfanos de hijos, de hermanas, de padres; de seres queridos que no están más en nuestras casas, sillas vacías y corazones rotos de familias víctimas de un país jodido, gobernado por políticos ineptos, corruptos e incapaces. Familias presas no sólo de la inseguridad, de la estupidez de “abrazos, no balazos”, sino también de la liviandad de un gobierno que antepone “corazoncitos pendejos” en videos todavía más vacíos antes que el compromiso de nuestra gobernadora por encontrar a los que hoy nos hacen faltan: Erick Francisco Quintana Díaz, Pierre Meza López, Hugo Fonseca Meza, Alberto Zambrano Vizcarra, Hernán Cortez Castro, José Luis Varela Meléndrez, Fabián García Peralta, Gerónimo Pérez Regalado, Juan Arturo Bojórquez Villicaña, Francisco Molina Rocha, Araceli Chamil Pérez Gutiérrez, José Evaristo Salazar Santín, Juan Carlos Sánchez Martínez, Héctor Alfonso Márquez del Castillo, Hugo Martínez Camacho, Armando Reynosa Cruz, José Antonio Rios Montoya, José Felipe Rangel Angulo, José Manuel Dosal Aguilar, José Carlos Echeagaray Rincones, Rigoberto Hernández Rodríguez, José Luis Román García, José Luis Méndez Rivera, Luis Alberto Ortiz Aispuro, Francisco Miguel García Ruíz, Rogelio Omar Coss Avilés, Miguel Ángel Hernández Sánchez, Arnoldo Castro Valenzuela, Miguel Angel Luna Castro, Alfonso Bueno Sánchez, Rafael Gaspar Alvarado Espinoza, Jonathan Alejandro Padilla Medina, Primitivo Beltrán Meza, Carlos Alberto Millán Mata, Mario René Corral Domínguez, Juan Carlos Ochoa Valenzuela, Edgar Eduardo Sanz Bautista, Juan Carlos Castro Rubio, William Merendon Rodríguez, Julio César Cerega Patiño, José Francisco Aviña Carrillo, Manuel Martínez Pérez, Ángel de Jesús Velázquez Hernández, Francisco Durán Guzmán, Felipe Saavedra, Juan Carlos Meza Barron, Israel Núñez Corona, Alejandro Aguirre García, Alberto Gómez Estrada, Félix Ernesto Escárcega Rodríguez, Miguel Ángel Areyan Cruz, Felipe Valdez, Alfredo Ramiro Ramírez Beltrán, Daniel Moreno Espinoza, Carlos Alonzo Cota Almodóvar, Juan Francisco Parral, José Manuel Anaya Luna, Reydesel Montoya Gonzalez, Raúl Salgado, José Eduardo Romero Aguiñiga, José Reynaldo González Soto, Edmin Yusiel Medina García, Mario Arisdell Laguna Rodríguez, Marco Antonio Perez Algándar, Antonio Varela Arciga, Aracely Guadalupe Tafoya Madrigal, Víctor Noe Laborin Mendívil, Joel Diarte Verduzco, Morelia Noriega Cisneros, Edgar Pérez Chairez, Luis Rafael Parra Camargo, Karla Paola Avilés Castro, José Hurtado, Raúl Villa Cano, Diego Antonio Jaime Inzunza, José Luis Hernández Reyes, Bryan Alejandro Torres Nieblas, Ruben Zamudio Ruvalcaba, Edgar Josué Barrón Vásquez, Julio Johan Medina Herrera, Mauro Cortéz López, Jonathan Alexis Rodríguez, Cruz Antonio Ulloa Vivas, César Arturo Bermejo, Mario César Zazueta Manjarrez, Abraham Zazueta Escobar, Samuel Quintero Caro, Celia María Santiago Guerrero, German Arturo García Cuellar, José Luis Falcón Millán, Adrián Misael Diaz Mundaca, Erick Alonso González Rodríguez, José Emilio Lupercio Morales, Carlos Llanos Campos, José Ramiro Zamudio Delgado, Alberto López Campos, Jareth Zárate Ruiz, Jesús Daniel Espinoza Cárdenas, Francisco Ricardo Martínez Alvarez, Isaura Careli Arenas Aguilar, Omar Eduardo López González, Horacio Alva Saldaña, Sagith Alejandro Martínez Aramburo, Jesús Arnoldo Beltrán Garza, Valente Romo Bañuelos, Kevin Moreno Ana, José Luis De La Torre Cárdenas.

* El autor es empresario y ex Presidente de Coparmex Mexicali.