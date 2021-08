Ser periodista en México

La profesión de ser periodista en los países en donde se ejerce esta actividad, ha sido, es y seguramente será una actividad que conlleva riesgos, amenazas y en no pocas ocasiones, la perdida de la vida. Ciertamente hay cierto tipo de tareas, como ser corresponsal de guerra que implícitamente se reconoce que el periodista realiza su encomienda en un escenario altamente peligroso y justamente, esta condición es reconocida por su compromiso con el deber de informar de los hechos. A la par de esto, hay otro tipo de encargos, como el cubrir desastres, sismos o hechos riesgosos que ponen en peligro la integridad del periodista que, en su afán y compromiso con la audiencia, se arriesga en demasía.

Lamentablemente en México, esta profesión es bien sabida que se desempeña en condiciones de riesgo extremo, por diferentes situaciones y tipo de actividades, independientemente del carácter del medio de comunicación masiva en el cual labora. No en pocas ocasiones he retomado este tema en las colaboraciones publicadas en este espacio, y según mi criterio, el atentar contra la vida de un periodista, es poner en riesgo una de las libertades más importantes que una sociedad requiere, me refiero a la libertad de expresión.

El hecho es que en lo que va de este sexenio, hay 41 periodistas, hombre y mujeres, profesionales de la radio, televisión, prensa o medios digitales que han sido asesinados. Tan solo en el 2021, van dos periodistas desaparecidos y cuatro asesinados, el caso más reciente fue Saúl Tijerina Rentería, de Noticias en la Web y La Voz de Ciudad Acuña, Coahuila, según informa el portal Propuesta Cívica, que forma parte del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, el cual es una organización mexicana que surge el 2011 con la intención de contribuir a la defensa de los derechos humanos y de la libertad expresión en México, siendo su presidente Sergio Aguayo Quezada, un reconocido politólogo, académico, promotor de la defensa de los derechos humanos y fundador del diario La Jornada y de la revista El País (https://propuestacivica.org.mx/mapa-de-casos?gclid= Cj0KCQjw6ZOIBh DdARIs AMf 8Y yHZdXehGtNqOYLc0ZmwoLzQ1fmmrnoa QdZbOwQ9 bzP7 V4ZyOE_kGZAaAqlBEALw_wcB). Un dato que proporciona dicha organización es que desde el sexenio de Felipe Calderón a la fecha (2007-2021) han sido asesinados 138 periodistas y de ellos 17 se reportan como desaparecidos. La gravedad de esta cifra provoca que México, sea considerado como el país de más alto riesgo para ejercer el periodismo, según lo indica la organización Reporteros sin Fronteras (https:// www.jornada.com.mx/notas/2021/05/12/politica/ rsf-mexico-se-afianza-como-el-mas-peligroso-para-ejercer-el-periodismo/).

*- El autor es coordinador del Observatorio Global Mediático-UABC.