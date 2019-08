Con referencia a las dos colaboraciones anteriores he recibido diversos comentarios, como también he escuchado opiniones en reuniones con amistades, familiares y colegas, en el sentido de que se ha tomado a la ligera la extensión del mandato gubernamental de dos a cinco años.

Por eso el título “seamos serios” es ciertamente con referencia a respuestas ingenuas de personas públicas. Ejemplos son el que el subsecretario de gobernación haya comentado que en la boleta de votación expresamente no se decía que la persona electa sería por dos años. Otro ejemplo, que unos podrán decir anécdota, fue el de cabeza de MORENA, al decir que el pueblo se expresó abiertamente en la votación por el gobernante electo y que por ende para evitar gastos en dos años para volver a una jornada electoral, se definía a toro pasado ampliarlo en automático.

Pero hay más ejemplos. Lo expresado por la titular de Gobernación, de que en lo personal y como ex ministra dijo que la decisión era de inconstitucional pero como funcionaria federal respetaba la medida por ser de competencia local.

Del primer ejemplo, entonces habremos de suponer que en próximas elecciones, incluyendo la de Presidente de la República se especifique en la boleta usted está votando por 6 años o usted está votando por tres años por el legislador que marque, etc. Aquí me viene el pensamiento de que como la boleta para elegir Presidente de la República en julio del 2018 no decía para cuantos años -cuando todos sabemos que es por seis- se pensará que fue para hacerlo de forma indefinida, para perpetuarse en el cargo?. De lo expresado por la dirigente del movimiento político, ni hablar.

Respecto a lo expresado por la Secretaria de Gobernación, se carece de seriedad pues debe respaldar lo que se expresa en la toma de posesión e incluso por el presidente al asumir el cargo … si no mal recuerdo, en ambos casos expresan “… guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Esta dos Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen …“ entones considero que el funcionamiento entre la política interior y la gobernabilidad democrática caen por tierra mientras el mandatario federal alza los hombros.

Con este tipo de declaraciones hay más de dos conclusiones. Una de ellas es en el sentido de que es una reforma truculenta pues de que se publique o no la reforma dependerá si se da paso a las inconformidades de inconstitucionalidad. Otra es que si por mayoría el nuevo congreso estatal la impone y al cuarto para la hora de asumir el caro el gobernador electo, violando la no retroactividad de la aplicación de una ley pues sería una medida posterior a la elección de meses antes. Una tercera en el sentido de que desde siempre he escuchado que no puede haber retroactividad en la aplicación de una ley, pero ahora si fuera el caso; esto debe preocuparnos porque puede entonces empezarse a aplicar para otros casos civiles, penales o administrativos. La cuarta conclusión es que la medida en lugar de unir está dividiendo a la sociedad bajacaliforniana, y lo mismo sucede en el reto del país.

Estamos, sin duda y con seriedad, ante un mal precedente y gobernar bajo esas condiciones a nadie conviene.







*El autor es consejero y tesorero nacional de Index, además de director de Recursos Humanos para Latinoamérica en Newell Brands.