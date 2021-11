Me encontraba viendo una película, de esas épocas del cine de oro en México, cuando el actor extraordinario, José María Linares Rivas, - por lo regular en papeles de villano-, promotor de box en esta cinta, dice estas palabras a uno de sus pupilos: “La opinión pública, siempre está con el poderoso; nosotros les decimos, - al pueblo, -lo que está bien y lo que está mal.”

Ni hablar: coincidencia total con mi punto de vista en torno a las consultas politiqueras a los ciudadanos, tan de moda hoy en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La consulta a los ciudadanos, en torno a la: Revocación de mandato, que está promoviendo el presidente, es ni más, ni menos, otra de tantas consultas al pueblo que impulsa el mandatario a fin de favorecer y reafirmar su poderío; el predominio de su gobierno y de la 4T. para que no quede duda del apoyo de las multitudes al presidente Obrador.

Nada tiene de malo o negativo la consulta a los ciudadanos de cualquier país, incluido México, llevarlos a una consulta en torno a la revocación de mandato de sus gobernantes. Es deseable que en los tiempos del PRI, incluso, se hubiera ejercido consulta similar a los mexicanos que vivieron en aquellos años; en aquellas décadas, pero, igual que hoy, el arrastre del PRI. y la cantaleta permanente de los priistas en torno a Hidalgo, Juárez, Madero, Zapata etc. tendrían mayor peso; serían más influenciables en la gente estos personajes de nuestra historia patria que en la posibilidad de su rechazo al presidente de aquellos tiempos. La demagogia politiquera era de más peso que la posibilidad de encontrar motivos fundados de malos gobiernos; incluida la corrupción que era predominante. Las multitudes no ven lo malo y se deja llevar por la opinión de los poderosos que siempre está por encima o es muy superior, o mejor aún, se impone a la población arrastrada por el discurso del sacerdote dominante; del guía; del redentor; de la letanía vía púlpito o vía mañaneras.

La revocación de mandato finalmente es muy importante que se instituya en México, pero no para el gobierno de Obrador hoy, que es en realidad, manipulación de la gente; un afán de demostrar, el presidente, repito, su poderío; él es el poderoso. Así de simple.

Este razonamiento, el de los gobernantes en el poder me lleva a profundizar; a reafirmar mis comentarios en estas columnas al respecto. Haber leído: “Mi lucha”, de Adolfo Hitler hace ya más de treinta años, me produjo no una sorpresa sino convicción firme del poder de manipulación de la gente, por parte de los poderosos; de los gobernantes. Si bien el presidente Obrador, con todo el predominio y poder que ejerce sobre las multitudes que lo aman no se puede comparar con Hitler respecto del odio contra los judíos que este imprimía y promovía entre el pueblo alemán, en nuestro presidente su liderazgo se produce por su discurso de “primero los pobres”, pero Obrador no queda exento de promover división entre los mexicanos; empresarios y conservadores representan su discurso, si no de odio si, causa sin deuda de su poder; de manipulación. Hoy, miles de ciudadanos se expresan en extremo mal de los empresarios; he aquí las semejanzas del poder; de los poderosos: Hitler, Fidel Castro; Nicolás Maduro etc.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.