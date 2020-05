Somos lo que hacemos

El pasado sábado 25 decidí salir de casa, he tenido contacto con médicos que han estado al frente de batalla con los cuales decidimos montar un hospital temporal para pacientes Covid no graves, las primeras 32 camas ya están listas en la Universidad Politécnica, es esta una primera fase, de ser necesario, podremos albergar otro tanto en los días por venir. Durante nuestras reuniones de trabajo he visto como el Dr. Moss y su equipo, él y la Dra. Saraí ambos ya contagiados, hacen lo posible ante la falta de recursos; mucho hay de improvisación, pero sobre todo hay valor y coraje por hacer lo mejor posible en un sistema que a todas luces ha sido rebasado; al diablo el discurso estúpido de nuestros políticos de cuarta, que dejen la comodidad de sus despachos y que en vez de quejarse del precio de los condones se pongan a ver la cadena de avituallamiento a nuestros médicos, que dé no ser por la sociedad civil, desde el principio se hubiera visto colapsada.

Decidí salir de casa para estar más tranquilo ya que también trabajo con el equipo de Cruz Roja, durante la semana atiendo reuniones con su director y con la coordinación de paramédicos, al menos uno ya contagiado, por supuesto nos ocupa el que cuenten con los mejores equipos de protección posible, soy un tipo afortunado de poder estar con un grupo de mujeres y hombres valientes, que han hecho de su vocación un proyecto de vida; al diablo las aves de mal agüero que sólo se quejan esperando que todo esté mal; hoy es el tiempo de repensar nuestro momento. Las empresas difícilmente podrán seguir cerradas haciéndole frente a la estupidez de nuestro presidente que no tiene la capacidad de diferenciar ingresos de utilidad, que se resiste a gastar cuándo hacerlo en más que nunca necesario, no, no se trata de adelantar un par de meses a los adultos mayores o cancelar, ilegalmente, el aguinaldo de los empleados de primer nivel, lo urgente es ofrecerle apoyo para el pago de nómina a micros y pequeñas empresas, prorrogarle, no condonar, el pago de cuotas e impuestos y dejar de tirar el dinero en la única empresa que le interesa rescatar, PEMEX.

El instante más urgente para repensar nuestro momento es hoy, mañana será demasiado tarde si permitimos que nuestra economía colapse, grave que en aras de atender una emergencia se le haya permitido a un grupo de burócratas menores en nuestro estado azuzar a las empresas y ordenarles su cierre a través de videos que exhiben la desnudez de su pobre criterio linchando con ello, a quienes dan la oportunidad de llevar el pan a la casa a miles en nuestro estado; por supuesto que la emergencia ameritaba el cierre de los centros de trabajo, pero de ello a construir un clima adverso para los inversionistas cuando lo que más se requerirá después de enterrar a nuestros muertos será generar opciones de trabajo para nuestros vivos.

Es el tiempo de repensar nuestro momento, de decir si apoyamos o estorbamos, es el momento de agradecerle a las empresas y ciudadanos que han dado de sí; agradezco a la vida por la oportunidad de colaborar en una que sin decirlo ha puesto dinero y a su gente al servicio de nuestra comunidad, insisto, hay que repensar nuestro momento, hacerlo mañana puede ser muy tarde.

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.