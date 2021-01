¿Al mal tiempo buena cara? ¡Aunque está de mírame y no me toques! Claro, me refiero a este primer año de la década que tenemos por delante…

Así lo digo, porque muchos mexicanos somos dicharacheros de corazón y los mentamos en las alegrías como en los pesares, sin reparar en si son adagios, aforismos, consignas, dichos, máximas, proverbios o sentencias. Los hijos de la Malinche los citamos -todos- como refranes. Ahora que, si usted es castizo y no mestizo, tal vez sea un refranero hijo de Hernán Cortés.

Pero, ahí le voy con unos cuantos, “que pa´ luego es tarde”: “Dios los crea y ellos se juntan”. Éste no sólo tiene que ver con los miembros de un grupo político; sino con todos aquellos que son de la misma calaña y muchos se agrupan para practicar sus mañas.

“A Dios rogando y con el mazo dando”. Típica actitud del hipócrita que presume de piadoso y -a las primeras de cambio- se convierte en un perro rabioso.

“Más pronto cae un hablador que un cojo”. Pues no siempre, ahí tienen el caso del inverosímil señor Gatell.

“Tanto peca el que mata la vaca, como el que le amarra la pata”. ¡Uy!, hay tanto cómplice suelto de malas acciones y decisiones “que ni llorar es bueno”.

Pero, “arrieros somos y en el caminos andamos”. Pues a ver si es cierto. Ahí vienen las elecciones.

Porque, “no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague”. Porque “el tiempo es oro”. Aunque muchos “prometen el oro y el moro”; aunque ya sabe: “Prometer no empobrece, dar es lo que aniquila”.

“Al mal paso hay que darle prisa”. En mis tiempos mozos decíamos que, “al mal paso hay que darle Gerber”, cuando una chica soltera “salía con su domingo 7”.

LA PALABRA DE HOY: REFRÁN

Para el profesor emérito de la Universidad de Lyon, Francia, Louis Combet, “los refranes tienen un carácter psicológico como enunciados de índole demostrativa o persuasiva, que atañen a la vida afectiva y al comportamiento de los individuos en sociedad”.

Cito a dicho profesor -además de coincidir con su discernimiento- porque la palabra refrán proviene del francés 'refrain' y ésta, como una alteración del francés antiguo 'refrait' que significa “repetición de una estrofa ”; en una palabra, estribillo.

Hoy, un refrán es un dicho sentencioso de uso común. Digo, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo?

DE MI LIBRERO: DON QUIJOTE DE LA MANCHA

En la obra culmen de nuestra lengua, el español, escrita por Miguel de Cervantes hace más de 400 años, de la que hasta nuestros día llegan un cúmulo de máximas, sentencias y refranes que no pierden vigencia…

Por ejemplo: “Más vale pájaro en manos que ciento volando”. “Donde menos se piensa salta la libre”. “Más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena”. “Quien yerra y se enmienda a Dios se encomienda”…

Y, por obvias razones: “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”. ¿Máxima quijotesca? No, certero refrán.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.