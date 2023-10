Reforma laboral con moderación

En la columna anterior señalaba que el mundo no descansaba. Y ahora parece que el contexto laboral mexicano tampoco lo hace.

Recientemente se han efectuado cambios en las regulaciones y ley laboral como los ajustes al salario mínimo y en la zona fronteriza, con aumentos superiores al ciento veinte por ciento acumulado en los últimos seis años; los periodos vacacionales también se duplicaron y a los patrones que dan empleo formal le aumentaron las aportaciones al sistema de pensiones. Ahora aparece en discusión la propuesta legislativa de reducir las jornadas laborales.

Respecto a esta nueva propuesta, empezó el llamado Parlamento Abierto que, por lo general hemos visto que no toman en cuenta las recomendaciones de los expertos, ahí tenemos como ejemplos los efectuados para los temas de energía, la reforma a la subcontratación de trabajadores, la encaminada a una reforma electoral y otras más.

Ya se que después del “parlamento abierto” será aprobado el dictamen para cambiar la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, a pesar de que se expondrán impactos para las empresas y empleadores ante ese cambio.

Lo expuso ya el representante del consejo Coordinador Empresarial durante la apertura de las sesiones: estima que la reforma aumentaría de entre 25 y 40 por ciento los costos laborales. Por ejemplo, porque empresas que tienen en su dinámica tres turnos (el diurno, el nocturno y el mixto) como las empresas manufactureras de exportación, las de acero, de cemento y otras actividades más, el ajuste pasaría dice el representante empresarial, de cuarenta y ocho a 37.5 horas, lo que se va a traducir en un aumento de horas extras. Además, no debemos perder de vista que se estará pagando más días por concepto de vacaciones y menores jornadas.

Si lo revisamos con más calma, entonces veremos que se van a generar cambios en las dinámicas operativas, de producción y administración en las empresas, además de que tendrá que verse acompañados los ajustes en un incremento de la productividad. También habrán de revisarse como se van a cubrir los cientos y miles de horas que hasta ahora se registran por jornadas de cuarenta y ocho horas.

Respecto a las empresas manufactureras de exportación, como las IMMEX, el impacto del ajuste en la jornada semanal de trabajo sería en unos 2.3 millones de empleados registrados al mes de julio que es la cifra más reciente del INEGI; para Baja California el ajuste en ese tipo de empresas será para unos 427 mil trabajadores en mil 169 establecimientos. En particular, para Mexicali son arriba de 150 empresas y unos 90 mil empleados.

Reformas como esta, de aprobarse, tienen que considerar un tiempo para su implementación, es decir, una transición para adaptar jornadas e incluso para capacitar a los empleadores sobre cómo deberán trabajar y hacer sus funciones en menor tiempo. Imagino que también deberán las empresas evaluar y reevaluar sus tiempos para el consumo de alimentos y descansos dentro de las empresas y durante la jornada diaria. También, pienso que dependiendo del ajuste en los nuevos horarios, algunas empresas van a reconsiderar si seguirán dando o no alimentos, el tamaño de los comedores y si serán requeridos estos en su dimensión y capacidad actual.

Termino señalando que no es que me oponga a la ampliación del tiempo de descanso y esparcimiento para los que trabajamos, pero sigo pensando que existirán muchos otros temas que revisar o ajustar ante un cambio en la jornada laboral, aunque me temo que no todas estarán siendo consideradas por los promotores de la reforma ni mucho menos incluidas en las reservas y conclusiones del respectivo parlamento abierto. Perdón, estaba omitiendo que la reforma a la jornada deberá aplicar también a las dependencias e instituciones de gobierno, las que con mayor razón deben incrementar su productividad.

* El autor es ex Presidente de Index Mexicali.