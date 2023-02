Que ardan las concienciasde un México feminicida

Nací en un entorno machista, donde los privilegios siempre estuvieron reservados para los hombres. Las desigualdades fueron el día a día de mi crecimiento de niña a mujer.

Quizás esa fue la razón por la que desde pequeña alcé la voz ante las injusticias. Defendí mi género a gritos, sin yo saberlo. Me volví rebelde, pero siempre con una causa muy definida, quitar el pie que me oprimía. Nunca entre en un molde de sumisión, pese a la marea que siempre terminaba arrastrando a las mujeres de mi familia a un segundo plano. Tal vez mi cerebro infantil se negaba a procesar la idea de que ser hombre y mujer, nos etiqueta para ser más o menos.

Es por eso que siempre he sido empática a las luchas de las mujeres y de las minorías. Sé que no he perdido hijos, porque no soy madre, pero entiendo lo que es perder lo que más amas en la vida, en mi caso, mi madre. Y una vez que pierdes lo que más amas, no hay vuelta atrás, porque ya no sientes miedo a perder nada.

Pero hay una diferencia entre perder a tu ser amado de una forma natural, a que te lo arrebaten de una manera impune, y que se convierta en un número de archivo sin nombre, sin identidad, sin justicia, sin eco.

Es por eso que cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no debemos olvidar la historia de los derechos políticos, sociales, económicos de las mujeres y niñas que siguen luchando por un mundo igualitario, libre de violencia y discriminación.

Seguramente veremos marchas de mujeres, miles, millones de ellas, gritando en las calles por sus más grandes dolores, por sus pérdidas, por la violencia, las violaciones, los maltratos y la indiferencia de las autoridades.

México rompió la cifra histórica de mujeres asesinadas por homicidio doloso en el 2022. Los feminicidios no bajan, se estima que en nuestro país existen más de diez asesinatos de mujeres al día. Y ni hablar de las desaparecidas, que inundan con sus fotos nuestras redes sociales.

De acuerdo con del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los 12 meses del 2022 sumaron 3 mil 754 muertes de mujeres, de las cuales sólo 947,es decir el 33.7%, se investigaron como feminicidios, pero fueron catalogados como “presuntos” ante la falta de resolución. El resto entra en la categoría de homicidio doloso.

Si estos números no les hacen ruido, a mí sí. Así que por mí, que empieza la hoguera, que quemen las conciencias mancilladas de un México machista y feminicida.

*- La autora es periodista independiente para medios internacionales.