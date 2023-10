La batalla más antigua en la historia de la humanidad cuyo desarrollo puede reconstruirse al detalle fue la que tuvo lugar cerca de la ciudad de Qadesh (en la actual Siria) a orillas del río Orontes, en 1285 A.C. Los combatientes eran Ramsés II y el rey hitita Muwatalli. Se conoce esta batalla gracias a fuentes literarias y arqueológicas, pues el faraón Ramsés II lo convirtió en el tema principal de su reinado; en todos sus templos existen relieves narrando dicha batalla. ¿Contra quién luchaban? Luchaban contra el mayor enemigo de Ramsés, el Hitita Muwatalli; hay que tener en cuenta que en esa época, Palestina, Israel y Líbano estaban ocupados por los egipcios. Ramsés II no consiguió ni tomar la ciudad de Qadesh ni derrotar al ejército hitita, pero para su pueblo era el vencedor, y así lo relata el poema de Pentaur que compuso el escriba principal del soberano. El equilibrio de fuerzas entre los dos países hizo que ambos bandos comprendieran sus limitaciones acabando en el acuerdo entre ambos imperios de no agresión, en lo que fue el primer tratado de paz de la historia del que se tiene constancia. En Siria tuvo lugar el descubrimiento del bronce, el país ha estado dominado por egipcios, cananeos, hititas, hebreos, asirios, persas, griegos, selyúcidas, romanos, árabes, mongoles, otomanos y franceses. En el siglo VII, Siria fue conquistada por los árabes, y la cultura actual data de aquella conquista musulmana. A finales del siglo XV, el descubrimiento de una ruta marítima desde Europa hasta el Lejano Oriente terminó con la necesidad de una ruta comercial a través de Siria. Destruida por los mongoles, Siria fue parte del Imperio otomano desde el siglo XVI hasta el siglo XX, Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio otomano se disolvió. Siria siempre ha sido un punto de contacto entre oriente y occidente, Lawrence de Arabia en su lucha contra el imperio otomano le prometió al príncipe Faisal que sería el Rey de la Gran Arabia, ese reino contemplaba los actuales países de Irak, Arabia Scolumnaudí, Siria, Líbano, Palestina y Transjordania, por supuesto nada de eso sucedió ya que Lawren ce de Arabia lo mantuvo engañado a cambio de su ayuda para derrotar a los Otomanos en lo que se conoce como una de las traiciones más grandes de la historia. El Acuerdo Sykes-Picot, conocido oficialmente como el Acuerdo de Asia Menor, es un acuerdo secreto entre Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda y la Tercera República Francesa. Las negociaciones se desarrollaron entre noviembre de 1915 y marzo de 1916, el cual se firmó el 16 de mayo de 1916, en 1922 la Liga de las Naciones repartió el dominio de la antigua Siria entre dos países, el Reino Unido recibió Transjordania y Palestina y Francia recibió a las que se convertirían en las actuales Siria, Líbano e Irak, dejando a los kurdos sin país. El actual conflicto en Siria no se originó recientemente tiene más de 2,300 años, ya que su ubicación es estratégica pues posee petróleo y bastos recursos naturales, además de que su gobierno es un gobierno laico. Es un lugar muy estratégico ya que sigue siendo como en el pasado, un lugar de enfrentamiento entre las potencias militares de esta época, tal y como sucedió entre los egipcios y los hititas en siglo XIII A.C. Teodoro Herzl en 1897 profetizo: “No sé si en 5 años, pero sí en 50, el Estado Judío será una realidad”. El 29 de noviembre de 1947, 50 años después de la “profecía” de Herzl, la Asamblea General de las Naciones Unidas -Resolución 181 mediante- aprueba el “Plan de Partición” de Palestina, lo cual le dio una base legal al casi inmediato nacimiento del Estado de Israel. Unos meses después David Ben Gurión declaró la independencia el 14 de mayo de 1948. Este año se cumplieron 75 años de la creación del estado de Israel. Se separó así el territorio Palestino en un Estado judío y otro árabe. Algo que en la práctica no se cumplió, ya que sólo nació Israel, porque los palestinos rechazaron el plan de la organización. Es aquí cuando se comienza a hablar del conflicto árabe-paletino-israelí.

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.