El asunto es muy simple. Media docena andan por allí hechos bolas por no entender, por no comprender la actitud, la respuesta del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, por su hermetismo, por su actitud huidiza, por su falta de definición en torno a reconocer el triunfo de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos.

Sin embargo, no han faltado los comentarios de los incondicionales a Obrador, afirmando que la prudencia del Presidente al respecto es de lo más acertado. El mandatario está en lo correcto.

Aun con ello son varios los aspectos que se pueden tocar en este envió y sin duda todos importantes.

A mi entender destaca en primer lugar el hermetismo nacionalista de Obrador, su afiliación quiérase o no con el populismo y de alguna forma socialismo mexicano y, el contrapunto, el primer asunto incomprensible, difícil de entender a nuestro mandatario. ¿Por qué? Donald Trump es el más traumático representante de la derecha norteamericana, de un alto porcentaje de raza blanca que lo apoya y que obviamente desean que gane la presidencia; todo este sector, unos setenta millones de estadounidenses harán lo imposible porque se haya dado el fraude en las elecciones de su país; todo este grupo, millones son o representan exactamente lo contrario de la política de Obrador. Cómo es posible, me pregunto, el silencio de Obrador. De que siendo Trump el más alto representante, o mejor aún, fanático defensor de un sector blanco de derecha capitalista antimigrantes y afroamericanos y que vendrían siendo por cierto, esta multitud la que favoreció a Biden. Decía: ¿Cómo es posible entender este mutismo de nuestro presidente al respecto? ¿Te das cuenta la contradicción, lo incomprensible del comportamiento del presidente Obrador? Si la política del mandatario mexicano es: “Primero los pobres”, la de Donald Trump es: primero los privilegiados blancos que me apoyan. La ecuación no cuadra. La lógica carece de lógica. El absurdo está muy claro: ¿Por qué Andrés Manuel reacciona apoyando de alguna forma a Trump? Exactamente lo contrario, el reverso de la medalla del populismo obradorista

Otro asunto fundamental consiste en entender a plenitud lo agresivo que fue Donald Trump contra López Obrador y su gobierno en torno a los miles de migrantes de Centroamérica. Amenazó Trump con aplicarle agresivos aranceles a México si Obrador no se doblegaba; si no se ajustaba a sus caprichos y el presidente mexicano dobló de hecho las manos. Se hizo lo que Trump ordenó, y si bien este asunto es muy complejo, lo que quedó muy claro es el poderío de Trump para “doblar” a Obrador. Dada esta realidad, ¿qué motivos tiene Andrés Manuel López Obrador para no apoyar el triunfo de Biden? ¿Su prudencia, su estrategia y pretexto de la tradición mexicana de no intervención? Naturalmente no tiene ni pies ni cabeza este comportamiento dada la reacción y la respuesta de las más importante naciones de Europa y América que ya han reconocido el triunfo de Biden. Incluso el Papa Francisco sin ninguna telaraña en su mente reconoció el triunfo de Joe Biden

Por ser este comentario solo semanal, es posible que al publicarse ya resulte de alguna forma extemporáneo, aún así: “Tiro y vale”

*- El autor es artista plástico.