Entre los decires coloquiales mexicanos, el de poder o no poder cargar los peregrinos en la posada se refiere -sin duda- a estar vivo o muerto. Y no es augurio fatalista; sino indómito realismo.

Sin echarle la sal, si usted no se cuida y se va de posada en posada, se puede contagiar del COVID-19, créalo o no, sin darse cuenta siquiera.

Y es que el virus anda suelto y hay muchas personas asintomáticas que lo están regando por donde van. Un amigo o un familiar que no viva con usted, en un santiamén se lo puede transmitir. Y, dependerá de la oportuna detección, de su constitución física, edad, cuidados y aislamiento riguroso para que pueda salir del padecimiento y llegue a ser candidato a cantar la letanía y cargar los peregrinos en las navidades del 2021.

Pero si se autoengaña, aunque se encomiende a todos los santos para ser inmune o simplemente muy suertudo, por más que los invoque diciendo “a mí no me va a dar”. Lamento decirle que a usted y a cualquiera que no se cuide le puede caer el chahuistle.

No es cuestión del azar. el COVID le ha quitado la vida a más de cien mil personas en nuestro país. Incluso, muchas de las que tomaron precauciones, pescaron el virus sin saber cómo ni dónde.

Lo dicho: Muchos “coronavirulentos” que andan en la calle, que van a las tiendas, que siguen trabajando ignoran que portan la enfermedad; lo inaudito es que, quienes no la tienen, “la anden buscando”. Así, sin quererla, deberla o temerla: ¡La infección te puede hallar hasta en las posadas!

LA PALABRA DE HOY: POSADA

Del latín 'pausare', posada literalmente significa “detenerse”. Y 'pausare' a su vez proviene del griego 'pauein', que quiere decir apaciguar, cesar, clamar.

En la tradición católica, María y José peregrinaron a Belén, en tiempos del rey Herodes, para que naciera el Niño Jesús…

Desde esa creencia religiosa y a través de los siglos, se venera dicho nacimiento con diversas festividades. En México, con las posadas del 16 al 24 de diciembre.

Sin embargo, no sólo será prudente sino inteligente no celebrar posadas este 2020, ya habrá vida para cargar los peregrinos del 2021 en adelante.

DE MI LIBRERO: LA PESTE

El escritor francés, Albert Camus, publicó en 1947 -hace más de 73 años- su icónica novela La peste. Hoy, el paralelismo entre la ficción de Camus y el coronavirus que azota al mundo es asombroso.

La novela está ambientada en la ciudad argelina de Orán. Con cuarentenas, distancia social, restricción de movimientos para combatir dicha peste se asemejan a la pandemia provocada en nuestro tiempo por el COVID-19.

Se dice que Camus se basó en la epidemia del cólera que padeció la propia ciudad de Orán en 1849 tras la colonización francesa. La novela es un clásico del existencialismo, en la que Camus plantea que el hombre no tiene control sobre nada y la irracionalidad de la vida es inevitable…

Pero, lo que usted y yo sí podemos evitar son las dichosas posadas.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.