¿Por qué los cachanillas no pagan el predial?

Resulta y resalta que la alcaldesa de Mexicali, y actriz de teatro… local, Norma Bustamante, dio a conocer que el 50% de los cachanillas no pagan su impuesto predial. A razón de ello, el Ayuntamiento recaudará la mitad de los mil 100 millones de pesos proyectados.

¿Por qué la mitad de los mexicalenses no pagan el predial? Una respuesta aparentemente lógica es porque no tienen dinero. Estamos en medio de una crisis económica, varias zonas de la ciudad sufrieron un alza en dicho impuesto. Quizá a ese 50% de la población se le complica realizar el pago.

Sabemos que esa respuesta es falsa. Son muchos los ciudadanos que sí cuentan con recursos económicos, y, a pesar de ello, deciden no cubrir lo que les corresponde de predial. No pretendo romantizar la pobreza; sin embargo, es común ver a personas que tienen poco cumpliendo puntualmente con su pago, y, por otro lado, personas que tienen mucho buscando formas de no pagar.

Otra posible respuesta es el pobre desempeño del gobierno municipal. Es decir, la gente no paga porque no sabe en qué se gastan su dinero. El presupuesto participativo puede ser un primer paso para darle confianza a la ciudadanía. Explicarles en dónde se van a invertir sus impuestos y hacerlos partícipes. Sin embargo, aún falta un enorme trabajo de comunicación para que los cachanillas conozcan y comprendan el funcionamiento del presupuesto participativo.

¿Cómo le hacemos para que más gente pague el impuesto predial? En primera, y esto se ha dicho hasta el cansancio, el Ayuntamiento debe aprender a cobrar. Si el gobierno municipal espera que todos los ciudadanos vayan por cuenta propia a realizar el pago que les corresponde...se va a quedar esperando.

Se necesitan buscar herramientas para facilitar, e incluso orillar, a los ciudadanos a cumplir con su responsabilidad. La mayoría de los presidentes municipales ni siquiera intentan cobrarles a los que nunca pagan por miedo al costo político. Curiosamente, es la falta de determinación de un alcalde lo que genera la baja recaudación, lo cual lo deja con poco margen de maniobra, por lo cual termina ofreciendo pocos y pobres resultados. Al final, eso tiene un costo político mucho más grande.

También existen grandes empresas, grandes deudores, que llegan al grado de promover amparos para no pagar el predial. Dado que se pasan las leyes por el arco del triunfo, ahí se necesita un trabajo político de parte del titular del Ayuntamiento. Se necesita algo que normalmente no encontramos en la clase política: liderazgo.

Actualmente, hay muchos empresarios que juran y perjuran están ocupados buscando la transformación de Mexicali. Se necesita entonces un alcalde, o alcaldesa, que logre que esa clase empresarial apoye al Ayuntamiento para que los grandes deudores cumplan con la parte que les toca. Si el gobierno, algunos de los grandes empresarios y la opinión pública van de la mano, seguro estoy se puede lograr que los deudores paguen.

Y tú… ¿vas a pagar el predial?

*- El autor es abogado y conductor de televisión.