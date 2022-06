Naturalmente que yo no me coso al primer hervor. El gobernador saliente, Jaime Bonilla anunció con un gran ruido que se había firmado con la empresa Next Energy, y cuya información en redes el representante de esta empresa responde al nombre de Eugenio Javier Domene.

En mi acercamiento para obtener algunos datos al respecto, logré en torno a los beneficios que pudo aportar esta planta para Baja California: (atentos los oídos y su inteligencia amable lector): generar, nada más, pero, nada menos, 2 mil 546 megawats, ¡por día¡ Dije por día. ¿Te das cuenta paciente lector? Lo que desenmascara toda la demagogia politiquera en contra al exgobernador Jaime Bonilla, sobre todo, los comunicadores en los medios locales que solo repiten lo que dice la gobernadora Marina del Pilar Olmeda. Naturalmente, todos se olvidan; comunicadores estrellas y la Gobernadora, de que esta planta de energía, era la solución para terminar con el enorme costo en consumo de energía, para los mexicalenses y el estado; incluso la federación, el acueducto, Mexicali la costa que lleva el agua a esa zona. Cuidado con los arrebatos y los lucimientos de los políticos que les preocupa siempre sólo llevar agua a su molino y olvidar o desconocer intencionalmente los beneficios para esta entidad. Marina del Pilar afirmó en los medios, palabras más palabras menos: Hemos logrado un gran ahorro para el pueblo de Baja California al desconocer o dar para atrás al proyecto de la planta fotovoltaica. Habitantes de Baja California, aplaudanme. Y claro, los primeros en darle la razón a la gobernadora fueron los comunicadores de radio y TV, siempre incondicionales; nunca expresando alternativas contrarias, diversas; no las tienen.

¿Cuántos de estos genios de la comunicación se han acercado a su auditorio para explicar los enormes beneficios que traería para Baja California la planta fotovoltaica en cuestión? O explicar que los costos de la misma corren en principio a cuenta de la empresa o empresas inversionistas. Obvio, este comunicador no es experto en el tema, pero fundamento mi texto en dos que tres tendencias a nivel internacional. La mayoría de naciones modernas le están apostando a las energías limpias, no contaminantes. Los rayos solares y el aire, solo tienen cero costos para los gobiernos. Estoy siempre atento a que la mayoría de expertos y críticos de México con prestigio quienes han expresado o escrito no una vez ni dos, sino de manera permanente una crítica al presidente Obrador por su obstinación; por su negativa a abrirle las puertas a las energías limpias, y, naturalmente contra su permanente defensa de la CFE. -Nacionalismo obsoleto, concluyo yo-. Estoy enterado a la vez de que esta planta fotovoltaica en su instalación y mantenimiento es costosa, pero, ¿acaso mantener la red e infraestructura de la CFE no es a la vez costosísima? Naturalmente si el exmandatario Jaime Bonilla cometió abusos al firmar con la empresa o las empresas, aceptando con corruptelas a su favor debe investigarse. Si así es, es el gobierno de Marina del Pilar la responsable de llevar a juicio al mandatario anterior, e incluso detenerlo y llevarlo a la cárcel. Asunto que este escribano por no ser ni juez ni abogado o especialista en el asunto, se autonombra al margen. Sin desconocer la obligación de Marina del Pilar, de que en lugar de llevar agua a su molino: “Pueblo, voten por mí; les agradezco sus aplausos”, lleve el asunto de Bonilla y la planta fotovoltaica hasta las últimas consecuencias; que no solo se aproveche el asunto para hacer grilla. Finalmente, el gobierno de California, (noticias de Radio Bilingüe) está ofreciendo un muy respetable apoyo económico a todas las familias, sobre todo en situación vulnerable para que instalen paneles solares en sus viviendas para que así, se ahorren hasta un noventa por ciento de su gasto regular en energía. ¿Quiénes serán los malos de la película?

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.