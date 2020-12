Otro abuso más de los morenitos

Los regidores de la 4T de Mexicali nos dieron una lección. Hacen honor, ni más ni menos, al proyecto transformador del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si tomamos en cuenta que las imposiciones, o mejor aún, la dictadura de los morenitas se encuentra en plena hegemonía, solo nos queda a los mexicanos atentos a este tipo de abusos resignarnos. ¿Resignarnos?

No molesta en los general que los regidores del gobierno municipal de Mexicali se dediquen a lo suyo: reglamentar, legislar acuerdo en favor de la población, en fin, a lo suyo; pero quién les dijo a los munícipes que dentro sus obligaciones se encuentra el hecho de autoaumentarse partidas para el gasto social, siendo ellos definitivamente responsables de lo suyo y que lo cumplan, por cierto, como acordar una partida fundamental, necesaria, impostergable para contratar mas cuadrillas para el bacheo de la ciudad. Esto sí es su responsabilidad que ni siquiera se encuentra en su mente. Y digo mente y no planes, porque dudo que pudieran tener razón o entendimiento de lo fundamental de su fusión, el bacheo referido por ejemplo. Cientos de calle de Mexicali se encuentran destrozadas, pero estos miles de baches no han merecido, así de “pasadita”, ni un reporte por cierto tan reiterativo de la contagiosa publicidad de la alcaldesa en el canal 66. Sí, claro que me gustaría ver un “paneo” de nuestros baches, pero un paneo magistral, bien tomado, con maestría incluso, de nuestros baches para orgullo nuestro.

Si en la ciudad de Calexico resulta imposible encontrarnos en sus calles con algún hoyo lunar, por algo será, y que conste que los regidores de allá no cobran un sueldo por su entrega, por su cuidadosa vigilancia en torno a nuestra ciudad vecina. Aquí vale la pena gritar que: ¡viva México! y también Morena, sin faltar la 4T.

Y a otro tema. La hoy alcaldesa Marina del Pilar Olmeda en un futuro será sin duda la próxima gobernadora de esta entidad. Con todo respeto al resto de partidos políticos, pero hoy es tiempo de Morena. De hecho como en algún tiempo dijo Mario Vargas Llosa, enorme escritor peruano, respecto del PRI de los finales setenta que México estaba viviendo “Una dictadura perfecta”. Así, hoy Morena. El presidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras, en su sermón mañanero, se encarga día a día de lanzar críticas continuas a sus adversarios. Y la gente dice sí y Obrador logra para Morena continuas mayorías. En Baja California no será la excepción y sin duda Marina del Pilar llegará a la gubernatura. Pese a que la alcaldesa saliente de Mexicali dio su apoyo muy cuestionable a los regidores en el caso bastante criticable del autoaumento hasta un monto de cuatro millones para que estos hagan polaca con la gente de escasos recursos que día a día piden apoyos y que sin duda debe ser esta ayuda, a través del departamento de Desarrollo Social, así de simple. Y bien, que una vez en el gobierno del Estado, Marina, impulse más que la cantaleta politiquera, la infraestructura del Estado, en sus múltiples formas y necesidades: cultura, educación, desarrollo urbano, agrario, empresarial etc., y naturalmente deseamos la ciudadanía que no es incondicional de Morena, que ella como gobierno no repita una y otra vez las acusaciones contra el pasado, que finalmente, los panistas, y solo ellos construyeron en Mexicali seis puentes a desnivel en los distintos bulevares de la ciudad de Mexicali y cinco Centros de las Artes. Mexicali es hoy, un ejemplo nacional de movilidad del tráfico urbano. Tijuana misma urge en este momento de la apertura de más vialidades. Tijuana es hoy un caos vial y resulta a la vez costoso resolverlo. Así de simple.

*- El autor es artista plástico.