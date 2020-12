La pandemia nos deja tiempo de sobra que seguido no sabemos qué hacer con él. Porque no es lo mismo el ajetreo y las carreras para llegar a tiempo a la oficina bañados, arreglados y peinados (no todos lo logran); que sentarnos frente a nuestra computadora con media indumentaria de la cintura para arriba para entrar puntuales a una reunión virtual. Y, cuando la sesión de Zoom se acaba, somos chinos libres.