El gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda está promoviendo, anunciando obras urbanas bastante ambiciosas, positivas, sobre todo para la ciudad de Tijuana, que, por décadas y a medida que esta urbe ha venido creciendo se ha convertido en un verdadero caos vial. Al margen de este problemón, sí, problemón, que padece esta ciudad fronteriza, buena parte de sus señalamientos ya existentes carecen de una elemental planeación. Por ejemplo: algunas flechas que marcan la salida o entrada al bulevar Rio, de forma torpe; de increíble ineficiencia, lo hacen sin previo aviso, diez o veinte metros antes de la entrada o salida respecto de estas avenidas, y, con frecuencia, quien no habita en Tijuana es sorprendido por estas señales sorpresivas; torpes, de retrasado mental sin duda.

Marina del Pilar pierde mucho tiempo en hacerse publicidad; es decir: mucho ruido y pocas nueces. Pero este anuncio de valiosísimas obras viales en Tijuana con el enunciado de “Respira”, se convertirá en obras, lo que la mayoría de los críticos de Morena, esperamos y naturalmente aplaudimos. Decimos: por fin, en buena hora. ¿Se terminará con esto las críticas mediáticas contra los gobiernos pasados, quienes “solo se preocupaban de pavimentar el frente de sus casas” Lo dijo con frecuencia la hoy gobernadora en sus entrevistas semanales por aplaudidores del canal 66; incluso en su recorrido diario por siete bulevares y siete pasos a desnivel construidos por los panistas seguía con la misma cantaleta. Una copia fiel, incondicional, del presidente Obrador, sin duda.

Obras son amores siempre lo he afirmado, al creer o estar convencido de que la verborrea de los de Morena contra sus adversarios no es lo que a México urge. Crecimiento, desarrollo, fuentes de empleo se requiere más que ataques políticos, de los que ya estamos hartos.

El paso a desnivel, Lázaro Cárdenas, bulevar Río Nuevo, recién terminado en el gobierno de Marina del Pilar es una valiosísima obra para beneficio de la viabilidad en Mexicali, ya por varios años con siete valiosos puentes y pasos a desnivel en sus avenidas. Por fin, me dije: hasta que la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, se dedica a construir y no a auto publicitarse. Las buenas obras son más importantes que su promoción para que el pueblo los apoye. Para que los pobres voten por ustedes los de Morena. Debo repetir: Obras son amores…Nunca el callejoncito de La Chinesca es obra valiosa, pero como le han sacado raja la ex alcaldesa, hoy gobernadora, como la actual alcaldesa Norma Bustamante. Urge a Baja California infraestructura vial, entre otras obras, y menos palabrería. Por el nuevo anuncio de la gobernadora debemos apoyarla y felicitarle, sin duda; así de simple. Solo falta que este proyecto de “Respira” con los años sea una muy importante obra en realidad. Que no se vaya a convertir en solo publicidad, como le pasó al anuncio de la planta fotovoltaica; se anunció con enorme ruido y en menos que canta un gallo la gobernadora dijo que siempre no, que su jefe máximo Obrador, había rechazado esta trascendente obra. No será la primera vez que el presidente desaprueba proyectos de desarrollo, muy importantes para el país. Nada nuevo. Debemos acostumbrarnos. “Primero los pobres”; Vaya cantaleta.

Sin embargo, el enunciado del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda de “Respira”, obra básica de infraestructura urbana, para Mexicali y Tijuana, es sin más, de enorme valía; de gran trascendencia. En buena hora gobernadora. Fin de los ataques a sus adversarios; inicio de obras de desarrollo y crecimiento para estas dos importantes ciudades.

Al presidente Andrés Manuel López Obrador le exigimos lo mismo: más obras y participación de la iniciativa privada y menos sermones mañaneros contra los conservadores. Así de simple.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.