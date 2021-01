Nuevas Finanzas 2021

Este año inició con un programa de coaching que llamé Liderazgo Financiero, dirigido para emprendedores, con él enseñaré a potenciar el dinero de tu bolsillo , tu negocio y aprenderás a invertir. Y, es básico hacer una reflexión de cómo iniciar un nuevo proyecto financiero, a días de terminar enero tal vez aun no estas claro en tus metas financieras. Para iniciar te aseguro “eres más grande que tus circunstancias” detente un poco y reflexiona esto… todo lo que ocurrió el 2020 tenía un propósito y ha creado valor en tu vida, de alguna u otra manera.

Te invito a tomar papel y pluma y contesta estas dos preguntas básicas:

1.- ¿Cuál es tu meta financiera?

2.- ¿Qué te falta para empezar a actuar?

Estos son los pasos para tu nuevo comienzo: sigue con tu papel y pluma a la mano.1. Dejo de poner excusas para no iniciar. la barrera principal para tu éxito financiero son tus excusas, las mas comunes; 1. No soy capaz de hacerlo, tengo muchos gastos, estoy ganando poco, se me olvida hacerlo, iniciare cuando algo cambie en mi vida. 2. Fracasé en el pasado, ¡felicidades eres humano! Somos un producto de tu pasado evidentemente, pero no un prisionero, tienes opciones, no eres víctima al menos que eso elijas, tal vez las circunstancias te han hecho gastar tus ahorros. No te aferres a los hechos del pasado, estate atento a lo nuevo que estás creando. 3. No puedo hacer nada por mis finanzas por ahora. Sabes, cuando hay limitaciones es tiempo de ser creativo, tal vez tus servicios por ahora no son indispensables, qué tal que revisas tus talentos, que más tienes para compartir? 1. Evaluó lo que tengo. Haz un inventario personal, hazte estas preguntas: ¿Qué recursos tengo? Puedes ver tus dones, talentos, personalidad, experiencia, educación, económicos, espirituales. Ponlos al servicio de los demás y cobra por ellos. ¿Qué he aprendido? En tu papel, escribe las lecciones que distinguiste, has pasado por muchas experiencias, será que las vas a desperdiciar? Busca en las historias de fracaso que había para ti. La innovación siempre se edifica en los fracasos, así aprendemos, de ahí nos educamos. ¿Quién puede ayudarme? Sabes Los planes fracasan cuando no se consultan, pero tiene éxito cuando se pide consejo a los que saben, ¿La incertidumbre te detiene? Cómo establecer metas si no sabes cuándo termina la pandemia, puedes hacer metas según el escenario. Planificación de escenarios, esto ocurre así: Si esto pasa haré esto, si esto otro pasa haré esto otro. También puedes enfocarte en metas que formen disciplina y carácter, como ejemplo: Formar el hábito de ahorrar el 2% de lo que ingresos, tal vez son metas breves pero la constancia formará grandes distinciones en tu forma de relacionarte con el dinero. También las metas no económicas como ejemplo: ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿qué quieres transformar en ti? Pronto te darás cuenta de como tu carácter fue transformado. Reenfoco mi mente. Renueva tus pensamiento financieros, conviértete en un lector activo, toma cursos, mantente conectado con tus metas, esto puede aportarte: Más libros, menos películas.

Este último año quizá tus finanzas no fueron lo esperado, pero eres creador de un cambio para tu futuro, aprecia todas las experiencias malas,, toma lo bueno, lo malo y lo feo y date permiso de volver a empezar tus planes financieros.

Comienza a trabajar en ti con amor pero con firmeza.

Envíame un e-mail y puedo enviarte gratis un formulario para que planees tus Finanzas 2020.

Platícame, ¿qué temas te gustarían?

*- La autora es coach financiera.