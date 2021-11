Actualmente los municipios más importantes del país y el gobierno del estado están siendo gobernados por mujeres. Siempre a la mujer se le había relegado de posiciones importantes bajo el criterio de que “no darían el ancho” aduciendo que únicamente los hombres tendrían la capacidad suficiente para ello. Ese estigma ha quedado en el pasado. El reto es enorme y tendrán la oportunidad de demostrar que tienen la capacidad intelectual, el conocimiento y la fortaleza necesaria para sacar adelante sus respectivas responsabilidades; que conocen de administración y que saben manejar muy bien los presupuestos. Ya no debe considerárseles el sexo débil. Sin embargo, algunos personajes del estado y grupos fácticos han pretendido o pretenden influir en el ánimo de ellas intentando imponer, “recomendar”, a una serie de amigos. No obstante, esto no les ha sido positivo, porque ellas han tenido la “independencia suficiente” para nombrar a sus más cercanos colaboradores. Tal es el caso de la profesora Norma Bustamante orgullo de los escritores, de actores y de todo el medio intelectual y cultural del estado. Su trayectoria es impresionante por sus aportaciones a la cultura y a la docencia mexicalense.

Su camino lo inicio en la educación preescolar, después fue profesora de educación primaria con maestría, especializada en literatura y lingüística. Locutora y pionera de la creación del sistema de Radio Universidad en la UABC. En la radio comercial ha colaborado en conducción de noticieros y producción de programas culturales y fue presentadora de noticias en el Canal 66 de TV desde su inicio en 1997. Fue actriz fundadora de la Compañía Estatal de Teatro en 1977 y en 1982 del Taller Universitario de teatro. Ha participado en más de cuarenta puestas en escena y se ha presentado en foros nacionales e internacionales entre los que destacan muestras nacionales de teatro en diversas ciudades de la república, corredor cultural del noroeste de la UABC, Festival Internacional Cervantino, Festival Hispanoamericano de Teatro en Miami, Festival de Teatro Latino en Los Ángeles, California, Festival de Teatro en Caen, Francia. Obtuvo un reconocimiento especial como mejor actriz de teatro en Nicaragua. Ha sido desde 1980 a la fecha, actriz de cortometrajes y largometrajes que han participado en festivales internacionales de cine. En literatura ha escrito cuatro libros y se ha presentado en distintos foros regionales y nacionales. Fue columnista por más de ocho años con la columna perspectiva en el periódico La Crónica y cinco años en el periódico El Mexicano. Actualmente es socia fundadora del grupo Comunicadoras de Mexicali, A.C.

Como puede observarse la actual presidenta municipal, cuenta con una vasta experiencia, ha visto transformarse la ciudad, es conocedora de la problemática que afecta a los mexicalenses, no es una improvisada como pretenden algunos hacerle creen a la población. Las fallas de las administraciones pasadas se las quieren “atribuir” a ella, pero no han podido ya que la respuesta de Norma ha sido contundente por su experiencia y alocución y el conocimiento que le da presentar noticias diarias del acontecer regional, nacional e internacional.

Su contacto con la gente es permanente, es una mujer que se nutre ampliamente del trabajo de las mujeres, su presencia es constante en la gestión de servicios y en la búsqueda de mejoras en el entorno familiar y social. Está comprometida con su ciudad, a la cual le debe mucho y vive encauzada en regresarle “algo” de lo mucho que le ha dado su ciudad. No dudamos que hará su mejor esfuerzo para cumplirle a la sociedad. Es una mujer que no le gustan los pleitos, viene a sumar y multiplicar y no a restar y dividir. Es “orgullo” de los intelectuales, actores, escritores y locutores de la región. Sus “pretensos” detractores están equivocados, no la conocen bien. Su preparación intelectual la convierten en una persona que entiende la problemática y sus posibles soluciones. No por ser mujer se dejará de todos aquellos que piensan que se va a rendir, nada más falso; ya veremos en los próximos meses que dará los resultados esperados. Su tenacidad y su incansable trabajo dará fruto para beneplácito de los mexicalenses. ¡Adelante!

*- El autor es economista egresado de la UABC.