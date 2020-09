No Sólo PEMEX…

Somos lo que Hacemos

Transitamos por los días más difíciles de los que tengamos memoria, el presente es tan demoledor que solo se recuperarán los países con los gobiernos más preparados, para ello en el mundo algunos ya se preparan para la cuarta revolución industrial; en el nuestro transitamos por una transformación de cuarta en la que se desprecia la ciencia, la tecnología y el uso de las energías limpias; nuestro gobierno insiste en hacer de las energías un lastre caro y contaminante, nuestro país es potencia en energías limpias, hoy la visión anacrónica lo hunde en un discurso rancio que apuesta a monopolios obsoletos y contaminantes.

La corrupción, un mal global que se persigue con la ley en las democracias liberales mientras que nosotros seguimos viviendo una danza de cínicos, ya sea en el estado o en el país. Los de antes eran especialistas, los de ahora adicionalmente se mofan de nosotros; ahora el dinero malo procede de la corrupción del pasado y el bueno sirvió a la gran causa. Corren videos de los más cercanos pidiendo para la campaña y violando la ley. Durante estos dos años hemos atestiguado muchas jornadas como el presidente acusa, no aporta pruebas y hace de su juicio uno sumario, sin posibilidad alguna de defensa cuando se trata de un adversario, por el contrario, el encubrimiento es total a los cercanos, Bartlett, Pio, Ackerman o Robledo.

El pasado lunes el presidente presumió una encuesta que lo califica como el segundo mejor en el mundo, ¿quién la hizo?, ¿dónde fue publicada? Poco importa, son sus dichos y sus ocurrencias, nada tiene que ver la caída de la economía en dos dígitos, o los 275 mil millones de pesos que hasta este momento faltan de ingresos en el presupuesto federal, total, él tiene otros datos. No cabe duda, a este país le faltan ciudadanos decididos a construir comunidad y menos deseosos de seguir siendo partícipes de la dádiva gubernamental, le sobran políticos irresponsables cuya lógica sea la electoral, la del agandalle, ¿les sonará conocido a nuestros diputados? Poco importa el partido en el poder, los de ayer son los de hoy, ni duda cabe.

Tengo la impresión de que en la lógica del presidente la venganza por el pasado es su común denominador en muchas de las decisiones que toma, desperdiciando con ello la enorme oportunidad de resarcir a millones de mexicanos la promesa de un mejor futuro, no sólo de recibir dádivas al mes.

Los más de 65,000 muertos por el mal tratamiento de la pandemia son una vergüenza, en nuestra país no sólo te mata una gripa, el luto ha llegado a miles de hogares por la falta de medicamentos para niños con cáncer, hoy miles de mexicanos han sido víctimas del desmantelamiento del Seguro Popular, por supuestos hechos de corrupción que no han sido probados, al igual que la cancelación del Nuevo Aeropuerto, para un par de meses después otorgarle a los mismos “contratistas corruptos” contratos para la refinería de Dos Bocas. La lógica del presidente estriba en el cálculo político y en el terreno electoral, ya lo dijo hace 12 años -Al diablo PEMEX ya llegaré yo para rescatarla- lástima, se equivocó por mucho; de seguir así será el país entero, no sólo PEMEX.

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.