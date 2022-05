¿Necesitas enseñarle a tus hijos sobre finanzas personales?

Nunca es demasiado pronto para encaminar a tus hijos en el camino hacia el éxito, y eso incluye enseñarles sobre dinero y finanzas.

Considerando lo importante que es la educación financiera para navegar por la vida, es sorprendente que no se enseña generalmente en las escuelas. Esto también hace que sea aún más importante que, como padres, impartimos estas habilidades cruciales para la vida. El entorno familiar también es ideal para enseñar a los niños sobre temas como las deudas y las tarjetas de crédito, que pueden ser muy delicados. Darle dinero semanalmente a tus hijos debe servir para que aprendan sobre administración de los recursos y sobre ahorro. La periodicidad depende de lo que se desee enseñar y de las necesidades que se tengan. Es una tradición el otorgar una mesada los domingos de forma que el niño aprenda a que no volverá a tener dinero para gastar hasta dentro de una semana y por lo tanto sabrá que si lo gasta todo el lunes, no podrá volver a gastar dinero o comprar cosas hasta dentro de una semana. Algunos expertos recomiendan que se condicione el domingo o la mesada a una lista de tareas, diferentes de las labores del hogar, de forma que tus hijos aprendan el valor del esfuerzo. Cada familia debe plantear cuáles son esas tareas que se deben realizar como integrante de una familia y cuales actividades extras pueden ser remuneradas.

Puede considerar estas sugerencias: La cantidad de dinero no debe ser excesiva, de manera que aprendan a valorar y planear cuánto y para qué necesitan el dinero. Enséñales a ahorrar desde el primer momento, diferenciando conceptos como “lo quiero” y “lo necesito”. Muéstrales que el ahorro sirve para alcanzar metas más a largo plazo. Sé firme, si se gastan la mesada o domingo de golpe, no les des más. La escasez los ayudará a administrarse mejor en la próxima ocasión. Respeta cómo se gastan el dinero, de forma que se enseñen solitos y no relacionen la mesada con regaños. Si se portan mal, recuerda que puedes retirarles la mesada o domingo. Pero nunca les retires los ahorros como castigo. Abrir una cuenta bancaria de ahorro es una buena manera de iniciar a los niños en el ambiente financiero, de forma que se familiaricen con el ecosistema bancario y sus ventajas. Importante considerar que los hijos viven distintas etapas del aprendizaje, en los primeros años puedes enseñarles actitudes financieras, al recibir una moneda formar el hábito de ahorrar en lugar de ir a la tiendita, conforme el hijo crece las enseñanzas pueden madurar hasta llegar a pedirles su propio presupuesto o proyectos más elaborados a cambio de la mesada, recuerda que nuestros hijos no tendrán un sistema de pensiones, que mejor oportunidad que iniciar con la educación desde el hogar. Cuando inicies charlas sobre el dinero evita que sea con reproches, reclamos o disgustos, ya que las emociones sobre el dinero también se desarrollan desde temprana edad.

*- La autora es coach financiera.