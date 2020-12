Memorial Nacional

En 1821 la unión de los insurgentes con los antiguos realistas y la rendición de la autoridad virreinal dieron a todos la impresión de que después de once años de guerra la revolución había terminado, la Suprema Junta Provisional Gubernativa y la Regencia hizo infinidad de misas, paseos y procesiones agradeciendo a la Providencia la independencia que ahora festejaba.

Efectivamente, pasado el entusiasmo septembrino, cuando la independencia así conquistada intentó hacerse gobierno, entre fiesta y fiesta, hubo voces que propusieron que se incluyera en el calendario festivo ciertos lugares, fechas y personajes para honrarlos; lo curioso de este hecho es que los escogidos no necesariamente fueron los de mayores méritos, fueron escogidos por jerarquías sociales, olvidándose del sacrificio, abnegación y lucha de otras muchas personas que participaron activamente en esa lucha.

Con este pasaje se genera la incertidumbre de ¿quiénes deben ser honrados y por qué?; en los días pasados el Gobierno Federal junto con el estatal de Sonora, honraron con un “Memorial” a las víctimas de la masacre de nueve miembros de las familias LeBarón, Miller, Johnson y Langford, ocurrida el mes de noviembre de 2019, en el municipio de Bavispe

El presidente Andrés Manuel López Obrador, refirió en ese lugar: “Que por una vez la delincuencia y por otro lado la autoridad, pero que no haya contubernios, que no haya asociación delictuosa entre la delincuencia y la autoridad, porque eso arruina todo”, “Ya esa etapa pasó, nosotros no tenemos ni vamos a permitir que haya contubernio, que haya acuerdos de ningún tipo con la delincuencia organizada. Nada de asociarnos con un grupo, proteger a un grupo y perseguir a otro”,

“Vamos a continuar, tenemos que seguir adelante, no va a ser en vano lo que se haga para que haya justicia y se termine la violencia en nuestro país

El gobierno federal quiere honrar un hecho lamentable, pero se olvida que México prevé en 2020 un nuevo récord de homicidios dolosos, con una proyección de 40,863 asesinatos pese a la reducción de la movilidad ocasionada por la pandemia; de las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de enero al 25 de noviembre de 2020, el país ha registrado 11 mil 841 personas desaparecidas; sin olvidar a la población vulnerantes, damnificados por desastres naturales, así como las muertes ocasionadas por Covid 19.

Se entiende por honra al Respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona; Cosa por la que una persona se siente enaltecida y orgullosa.

No tenemos por qué honrar a las personas que son víctimas sociales y como tales deben ser recordados, pero sobre todo hacerles justicia; pero no solo a ellos sino a todos los que en este país se encuentran en la misma situación o más graves y momentos difíciles, no basta con monumentos, con hechos que resuelvan sus problemas.

Si se cree que este “memorial porque” es indispensable para que no se pierda en el tiempo, que hagan un “Parque Memorial Nacional”

*- El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.