Con una reiterativa frecuencia me resulta difícil entender, o mejor aún, comprender al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Nada que ver con su proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación. Está cambiando rutinas fundamentales que los gobiernos pasados aplicaban de forma natural; las conductas de corrupción usuales que pese a que todos los mexicanos lo sabíamos existía en la realidad una corrupción rutinaria que era considerada como parte de los usos y costumbres de los gobiernos que nos antecedieron. Se construían escuelas, puentes, carreteras, hospitales etc. Invariablemente con los respectivos “moches” y como beneficiarios eran los gobernadores, presidentes municipales y con frecuencia directores de obras públicas estatales o federales.

Un amigo mío, muy cercano, por más de treinta años trabajando en Obras del Estado de Baja California me comentaba con frecuencia; hablo de la década de los sesenta, setenta e incluso ochenta: “30% por anticipado es lo que pide mi jefe; (tuvo varios en sus más de treinta años trabajando en esta dependencia), asunto de hecho, -común comentario-, entre copa y copa, aceptando el hecho como, reitero, rutina obvia de los gobiernos de ayer. Demos suponer que Obrador lo ha vivido; lo conoce a cien por ciento y que se ha empeñado en terminar en su Cuarta Transformación con esta corrupción endémica, igual o más que el Coronavirus.

Esta primera parte de este envío, sin duda habla bien del desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, todos sus adversarios, algunos muy duros, como por ejemplo Diego Fernández de Cevallos han reconocido abiertamente este empeño de Obrador contra la corrupción. Pero, he aquí un pero con mayúsculas: el ataque despiadado del presidente contra los médicos del país, fue sin duda insensato; cruel; cargado de doctrinarismo hasta podría decirse de rencor, contra el neoliberalismo. De acuerdo con mi juicio el presidente sufre un especie diríase de rencor contra el neoliberalismo mexicano; el que ejercieron los anteriores gobiernos a Obrador. Es una fijación extrema, doctrinaria incluso contra el neoliberalismo, reitero de México; ya que los países del mundo entero lo practican; es el modo universal de gobiernos en occidente. Inglaterra, Francia, Canadá, Estados Unidos, Italia, etc. Dijo Obrador hace una semana, -hoy es domingo 17 de mayo-, que al sector médico le interesaba únicamente el dinero; amasar fortunas. Que este mal endémico, -no dijo esta palabra-, era producto del neoliberalismo. ¿Te das cuenta? De inmediato no fue por la respuesta: Los médicos de México lo criticaron duramente por esta agresión. ¡En tiempos de la Pandemia que padecemos! Que falta de táctica del presidente; ¿en qué mundo vive? Por qué cree usted que esta columna se llama: Me resulta difícil. Sí, me resulta difícil entender al presidente Andrés Manuel López Obrador, en este caso y en otras circunstancias. Cuando el sector médico está muriendo por su entrega total a atender el enorme problema del Covid-19, cuando es obvio la entrega de los médicos, enfermeras y el resto de trabajadores en los hospitales para combatir la pandemia, se le ocurren; ¿se le ocurren? a Obrador semejante letanía en contra del neoliberalismo y pone a los médicos acusándolos de voraces; de que solo les interesa el dinero. ¡Increíble! Me resulta difícil entender al Presidente. Y lo peor vino al día siguiente en sus mañaneras, lamentándose de lo mal que lo tratan los medios sus adversarios, e intenta componer al día siguiente reitero ese mensaje maniqueo, debo decirlo. Todo lo que yo digo se distorsiona; se mal interpreta; de hecho dijo que no dije lo que dije. Me están cazando mis enemigos; mis adversarios todo lo malinterpretan. ¿Te das cuenta? Esta declaración; sus palabras contra el neoliberalismo, causa además de la veracidad del sector médico no se le puede dar para atrás por más que Obrador se retracte. Fue injusto; fue cruel contra los médicos, este sector de la salud que está muriendo, que está atendiendo esta pandemia con entrega total; con riesgo de su propia vida. Lo que quiso componer el presidente no se pudo componer; así de simple.

* El autor es artista plástico.