Cabe mencionar que no es posible determinar con exactitud cuándo fueron usadas las primeras técnicas matemáticas en la historia de la humanidad, ya que lo más probable es que haya sido la acumulación de conocimientos generación tras generación. Suposiciones de historiadores indican que el origen de llevar una contabilidad se remonta a 35.000 años atrás, en Suazilandia, el objeto conocido como el hueso de Ishango o el hueso Lebombo, éste último un peroné de babuino con 29 marcas que supuestamente hace referencia al ciclo menstrual de una mujer, esta suposición se debe a que fueron encontrados más elementos con una cantidad de marcas similares. Las

primeras civilizaciones en usar la matemática fue la egipcia. Los registros matemáticos que existen de esta civilización datan del año 5.000 a.C. y no sólo se registran operaciones matemáticas

básicas, sino que los egipcios ya podían resolver ecuaciones, realizar cálculos sobre figuras geométricas, e incluso contaban con la capacidad de dibujar formas espaciales, tales como las pirámides. Esta cultura avanzó de forma considerable en el uso y aplicación de la geometría,

calculando de forma muy precisa el área de triángulos, rectángulos y trapecios. Y como habíamos mencionado, también habían logrado avances en el cálculo de volúmenes de cilindros, ortoedros y obviamente las pirámides. Los egipcios utilizaron un sistema de base decimal, muy similar al que usaron los romanos, lo que les permitía sumar, restar, multiplicar y dividir. Desde el año 3.000 a.C.

es que se registran antecedentes del uso nes que los papiros egipcios. Por su parte, los mesopotámicos dieron grandes pasos en el uso de fracciones, e incluso desarrollaron algoritmos y el cálculo de potencias y raíces. En la cultura india se encuentran registros históricos del uso

de las matemáticas, así mismo desarrollaron un sistema donde podían realizar ángulos perfectos de 90 grados para la construcción de sus viviendas. El salto de las matemáticas de las antiguas civilizaciones a unas matemáticas más consistentes y con fundamentos, se comenzó a dar en Grecia, y comenzaron con Tales de Mileto en el siglo VI a.c. A pesar de que muchos de sus aportes a las matemáticas fueron encontrados en las antiguas civilizaciones, fue Tales quién los demostró de forma estudiosa. Lo mismo ocurrió con Pitágoras, que pocos años más tarde demostró el famoso teorema, a pesar de haberse encontrado ya pruebas de este en las antiguas civilizaciones.

Hoy en día usar las matemáticas es algo muy común, porque nos las han enseñado desde que tenemos memoria. Sin las matemáticas, nuestro mundo tal y como lo conocemos actualmente, sería imposible y aún estaríamos en pañales en lo que a evolución colectiva se refiere. Las

matemáticas no son una invención, ya que siempre han existido. Lo que si son invenciones son los objetos utilizados en matemáticas, entre algunos de ellos tenemos: El ábaco, el transportador, la regla, la gráfica, el signo igual, los signos mas y menos, el cero entre otros. Los números no dejan de sorprendernos en ningún momento.

texto gratuitos la enseñanza de las matemáticas a los niños de este país?Para los griegos de la antigüedad el matemático era la persona que amaba involucrarse en un proceso de aprendizaje para adquirir nuevos saberes. Esta etimología presenta una notable semejanza con otra: filosofía (del griego philosophía, postulando el amor por la sabiduría). Dicha coincidencia no es una simple casualidad, ya que el primer matemático y el primer filósofo fue una misma persona:

Pitágoras de Samos.