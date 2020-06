Manuel Felguérez, II

En mi columna anterior se refería al fallecimiento del enorme pintor abstracto, mexicano Manuel Felguérez, creador zacatecano nacido obviamente allá por los años 30, del siglo pasado.

Felguérez ya no fue parte del siglo de oro del muralismo me en México. Muy joven aún se insertó en el grupo de artistas que rechazaron lo que se le llamó “La cortina del nopal” o el nacionalismo mexicano representado por Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, entre otros; un movimiento, el muralismo de trascendencia internacional; la grandeza de Diego y Orozco ante todo, es reconocida a nivel mundial. Diego con su maniqueísmo nacionalista es sin duda enorme. Su tesis: Los españoles son feos, flacos y malvados; nuestros indígenas son una muestra de bondad. El maniqueísmo de Diego me recuerda a otros que no quiero decir su nombre. Es Todo. Sin embargo, la grandeza de Diego Rivera como pintor es universal; ese muralista mexicano a que el gran público afirma que no les gusta “los monotes” de Diego. El tema da para mucho más, pero Manuel Felguérez es mi asunto principal. La pintura abstracta del zacatecano; él y varios pintores abstractos mexicanos más, se inserta al surgimiento en México del abstraccionismo mundial.

Un movimiento tardío; es decir, el auge, la fuerza del abstraccionismo mundial, se produce en la primera mitad del siglo XX; en México se da este apogeo en la segunda mitad del mismo siglo; en los cincuenta sesenta e incluso en los setenta.

Abrir en internet la obra de pintores como Vasilio Kandinsky, Paul Klee o Wellem de Kooning y muchísimos más, da cuenta de la grandeza del abstraccionismo mundial. Investigar a la vez en internet la pintura de Manuel Felguérez, Gunther Gerzo, Pedro Coronel, Lilia Carrillo, Fernando Garcia Ponce, Rodolfo Nieto, Irma Palacios, entre tantos otros, en México, resulta obligatorio. Algo similar se debiera investigar en Baja California con la pintura de Carlos Coronado, Marco Miranda, Francisco Postlehwaite Cesar Hayashy, Alvaro Blancarte, Enrique Ciapara, Jesus Ernesto Muñoz, etc.; e incluso mi propia obra, abriendo Rubengarciabenavides.com.

La pintura abstracta no es para entenderla; para preguntarse, el espectador: ¿Qué quiere decir “este cuate”; (voz de un político cualquiera), con estos embadurnes de colores; tú le entiendes?...Como soy malo; malo de verdad.

El Impresionismo, de enorme belleza hoy, llena de visitantes los museos de Europa. Termina este estilo con la pintura académica de cuatro siglos atrás.

El Impresionismo, (fines del siglo XIX); Monet, Manet, Renoir, Sisley Pizarro, Blamink, entre tantos más, paisajismo muy bello en torno a los alrededores de París, son hoy, sus obras guardadas en museos de Europa y Estados Unidos, reitero: muy visitados.

Por su parte, el Abstraccionismo; (no confundir con el Impresionismo), se encuentra su memoria en los más importantes museos del mundo, sobre todo Estados Unidos y Europa. Debo reiterar al lector que por internet entre a la pintura de Vasilio Kndinsky y Paul Kle.

La obra plástica de Manuel Felguérez; algunas piezas se encuentran en el Museo de Arte Moderno de México, pero la mayoría de su obra se podrá apreciar en el Museo Felguérez de Zacatecas. En este edificio; una vieja cárcel convertida en museo. Allí se encuentran a la vez seis magistrales pinturas abstractas de tres por tres metros, de los grandes maestros del abstraccionismo en Mexicano., que fueron representando a México en los setenta, ¿ochentas? a la feria de Ozaca, en Japón.

¿Y una memoria para lo mejor de la plástica de Baja California?. Yo con mucho gusto participaría en el proyecto y seguro estoy, también Álvaro Blancarte, lo haría. Tres piezas por unos treinta artistas formarían una sala de 90 pinturas. Un orgullo para Baja California, sin duda. La colección sería en donaciones.

* El autor es artista plástico.