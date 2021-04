Lupita Mora vs. Norma Bustamante

Hace unos días, la presidenta municipal de Mexicali, Guadalupe Mora Quiñónez, conocida popularmente como Lupita Mora, y la candidata de Morena a la alcaldía, Norma Bustamante, se denunciaron mutuamente ante instancias electorales, la primera por supuestas irregularidades en la encuesta interna de Morena y la segunda por violencia política.

La irrupción de Lupita Mora en la política local ha sido una de las mejores cosas que le ha pasado a nuestro municipio en los últimos tiempos. Lo anterior, no porque la alcaldesa suplente esté haciendo un maravilloso trabajo al frente del Ayuntamiento, sino porque está demostrando que todos los partidos políticos son iguales.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El principal logro de Guadalupe Mora Quiñónez, tras su salida del gobierno municipal, será comprobar que Morena no es un partido distinto. Tal y como le sucedió en su momento al PRI, al PAN y al PRD, los morenistas se hacen garras entre ellos mientras luchan por espacios de poder. Supongo este será un logro involuntario de Lupita Mora; aunque, si lo hace con toda la intención, el mayor de mis respetos para la actual alcaldesa.

Hay una parte que no entiendo de la lucha emprendida por Mora Quiñónez. Ella asegura no hubo ninguna encuesta. Argumenta la designación de Norma Bustamante fue una imposición. Entonces… ¿Por qué no renuncia al partido? Es decir, si Lupita Mora piensa que Morena inventa encuestas y aplica el famoso dedazo, ¿Por qué continúa en el organismo que ella misma condena?

Tal vez la alcaldesa suplente tiene razón. Tal vez fue una imposición. Tal vez Morena utiliza las mismas herramientas que utilizaba el viejo y malvado PRI. No tendría nada de raro. Lo raro, y, sobre todo, lo incongruente, es señalar los terribles vicios de un partido político, y, al mismo tiempo, ser militante de dicho organismo.

Norma Bustamante denunció a Lupita Mora por violencia política. Esto luego de que la presidenta municipal dijera que era una “actriz de teatro…local”. El mensaje de Mora Quiñónez fue clarísimo. Dio a entender que Bustamante se ha dedicado toda su vida a temas culturales y que, por ende, no está preparada para gobernar.

Cierto es que el comentario de Lupita Mora fue despectivo. Sin embargo, la alcaldesa está en todo su derecho de pensar lo que quiera sobre Norma Bustamante. De hecho, no es la única. No son pocos los mexicalenses que cuestionan si el perfil cultural es el idóneo para tomar las riendas del municipio.

Lejos de denunciar por violencia política, yo le recomendaría a Norma Bustamante que responda con argumentos. Si ella considera que Lupita Mora está equivocada, si ella considera que su trayectoria dentro de las artes no la hace menos capaz para gobernar, entonces que se defienda, que promueva el debate, pero que no se escude en un recurso legal.

Lupita Mora contra Marina del Pilar. Lupita Mora contra Norma Bustamante. Continuará el pleito político entre las mujeres…de la 4T.

*- El autor es abogado y conductor de televisión.