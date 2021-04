Los debates y la carabina de Ambrosio

Ni en mis tiempos de estudiante, siendo simples apasionados de las discusiones, éramos tan pero tan aturdidos para que al participar en alguno no usáramos el cerebro para ir contra el adversario atacando sus argumentos débiles, sus inconsistencias y sus pasiones doctrinarias a todas luces maniqueas.

Las juventudes pro URSS eran de esta tendencia. Ya se podrá usted imaginar. Claro que solo a quienes nos tocó vivir aquellos tiempos podemos ser testigos del doctrinarismo socialista. Mientras tanto, miro en este momento la Habana, Cuba y, con todo lo que se puede argumentar en referencia a los bueno del socialismo cubano (lamentable dictadura de un solo hombre), la Habana comparada con la ciudad de México simplemente son suficiente motivo para argumentar en un debate al respecto la diferencia entre el desarrollo y grandeza del liberalismo económico en nuestra país, tan criticado por el presidente Obrador y sus seguidores sin ideas propias.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Es decir "los morenitos" son solo repetidores, por no decir títeres porque la palabra es muy dura, con todo respeto a los fanáticos de Morena. Este es el tema fundamental en un debate entre los aspirantes a gobernar. Baja California.

En el gran salón de la escuela Cuauhtémoc, hoy Casa de la Cultura, cuando la preparatoria se encontraba en este edificio (en la década de los sesenta cuando aún no existía la UABC), aquellas confrontaciones de oratoria eran frecuentes. Hubo varios compañeros sin duda muy hábiles para la discusión política. Hoy la mayoría han fallecido. Abundaba por la época la tendencia comunista o socialista de los juventudes y eran verdaderamente agresivos, apasionados de sus ideas. Muy parecidos hoy a los fanáticos de Morena por la 4T. Nada que ver con la pobreza, la carencia de ideas fundamentales de los políticos que hoy aspiran a la Gubernatura del Estado. Toda confrontación en un debate tiene necesariamente los puntos débiles, la ausencia de argumentos e ideas fundamentales que conduzcan tanto al ataque del adversario para en contraste, proponer proyectos, caminos alternativos y fundamentar con pasión. Ideas nuevas, opuestas naturalmente a doctrinarismos, a entregas ciegas a una doctrina que se supone es la salvación del mundo o de la gente. Aleluya, Cristo salva.

Escuchemos el monólogo de Mario Delgado, presidente nacional de Morena. ¿No es acaso una pasión ciega, ofensiva incluso para todo mexicano pensante, es decir con el cerebro en su lugar? Claro, extremadamente respetable su socialismo, o sea, el socialismo del presidente, no de otros “discurseros”, incluyo a Marina del Pilar. Carecen de ideas propias. Por cierto, y es asunto aparte. El proyecto de desarrollo económico que Marina del Pilar presentó hace algunos días ante los medios me sorprendió, me gusto, eso es lo que el Estado necesita. Urge un plan de desarrollo integral, y lo hizo Marina en buena hora. Eso es parte sustancial de un debate, en contra de Marina incluso, pero sus adversarios al parecer “andan en las nubes”. ¿No tienen ideas, o qué les pasa?

Lo que supuestamente debía ser el argumento fundamental contra Obrador y Marina del Pilar, con su plan de desarrollo integral se les adelanta. ¿Fueron sus asesores? Vaya usted a saber, porque la cantaleta permanente de Marina del Pilar es muy parecida a la de Obrador contra los gobiernos del pasado, no cambia; es el mismo sermón de todos los de Morena, por eso puse el ejemplo del desarrollo de la ciudad de México con el contraste del atraso de la Habana. Los discursos pro la 4T resultan en extremo parecidos a aquellos de mis juventudes marxistas en tiempos que ya se fueron.

El desarrollo económico de Baja California es tema fundamental para los debates, pero los aspirantes al gobierno andan en las nubes, repito. Lupita Jones al parecer ha mostrado esta luz en sus debates y propuestas, pero le falta ir directo contra la 4T con argumentos. Los gobiernos del pasado construyeron en México más de tres mil escuelas primarias; mil hospitales y medio centenar de universidades públicas. Ese Argumento es un cubrebocas de cualquier fanático por la 4T.

*- El autor es artista plástico.