Las razones de AMLO

Por lo regular en mis envíos parto con frecuencia de algún comentario criticable del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras; esto es cuando me voy a referir a algún asunto de su comportamiento en su gobierno. Claro que no siempre es así, existen otros temas En esta ocasión, en una de sus decenas de mañaneras, expresó algo que me pareció digno de un comentario positivo; de utilidad para la población; para “El Pueblo”, permanente pretexto de Obrador para” llevar agua a su molino”. Siempre me pareció el control de los precios de la gasolina o incluso, la estabilidad del peso; con respecto al dólar, entre otros temas, muy favorable para Obrador; y siempre critiqué y lo seguiré haciendo, su afán maniqueo; su permanente ataque a los malos y su presunción de él ser el bueno; todos los demás, son los malvados.

En este comentario de Obrador a que hago referencia, se refirió, de forma sosegada, tranquilo, sin ofensas ni agresiones a los expertos en economía que todo lo saben y sus puntos de vista entorno a las causas de la inflación, las tasas de interés y el precio de las gasolinas, entre otros tópicos. Dado los resultados en México con el precio de las gasolinas y la inflación, dijo; no recuerdo sus palabras exactas: yo no creo en ellos, en los economistas ortodoxos, incluidos los comentaristas (Sergio Sarmiento es un ejemplo). En mi gobierno les ha fallado; mis decisiones al respecto los pone en evidencia; por ello no estoy de acuerdo; debo reiterar: quienes se creen autoridad en economía.

En efecto, las gasolinas no aumentaron en México como en otros países: Europa, Argentina y especialmente en Estados Unidos. La población en California, por tomar como ejemplo, se aumentó hasta un 100% y la desesperación de los consumidores manifiestan; quienes viven cerca de la frontera con México, Incluso se surtían en Baja California o en la frontera en general. Al respecto, expresó Obrador, aplicamos, para mantener el precio de las gasolinas un subsidio de recuperación que hemos logrado combatiendo la corrupción en varios rubros de nuestra economía, incluso en el combate al huachicoleo. Varios miles de millones costaron al país este subsidio, pero, toda su finalidad era proteger la economía del pueblo, y lo logramos. Los “sabelotodo” en economía (agrego yo) les salió el tiro por la culata. Obrador sugirió en sus palabras: para qué es el dinero en consecuencia; no textual. Respecto a la inflación, dijo Obrador: me reuní con los principales empresarios del ramo: Walmart, Soriana, Bimbo etc., y los convoqué; los evité a que nos ayudaran con el control de precios y aceptaron de buena gana, de forma convincente, sin presiones por parte de mi gobierno. Ciertamente tenemos inflación, pero moderada, sin ir a los extremos como antes acontecía. Lo logramos. De esta forma, México mantuvo su economía sana en referencia a la compleja crisis que todos los países de la tierra han padecido.

En esta mañanera que cito no hubo agresiones ni descalificaciones, ni sarcasmos contra sus adversarios. ¡Qué bueno! Yo por mi parte como comentarista frecuente de sus arrebatos facinerosos, me dije; me digo hoy: es el presidente que yo quisiera; todo mandatario en el mundo debe ser, así lo pienso: un conciliador, es decir: dejar a un lado el sectarismo y que por cierto, todos los “morenitos” caen en este lamentable y criticable fanatismo.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.