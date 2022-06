Las masacres de inocentes

Por el derecho a la libertad de expresión

Las masacres contra inocentes en los Estados Unidos se están convirtiendo en una tendencia, que se hace cada vez más frecuente. Pareciera que es un concurso para tratar de obtener la distinción maligna de ser el que más asesina, el que más armas lleva a los sitios del ataque, el que más brutal e implacable se muestra, y el que logra salirse con la suya. Son sin duda alguna, crímenes de odio en los cuales la premeditación, la alevosía y la ventaja son factores decisivos. Los agresores llegan al sitio elegido y sin más, comienzan a disparar contra quien se les ponga enfrente. Algunos criminales colocan dispositivos para que exploten a distancia, o para que se activen al entrar en contacto con él, o por medio de un mecanismo que se accione en determinado tiempo. Puede también ser como el caso del individuo que disparó desde el piso 32 de un hotel de las Vegas, matando a 50 personas e hiriendo a más de 500. Todo fue sorpresivo, el cómo, cuándo y dónde fue decisión expresa del asesino.

Los datos que nos da la CNN y que se han ido acumulando en el Archivo de la Violencia Armada (Gun Violence Archive) nos indican que partiendo desde el 2014 hasta la fecha, han muerto en masacres 3,608 personas en atentados masivos, siendo la de Búfalo con 18 víctimas fatales y la Uvalde Texas, con 21 niños y dos maestras, las más significativas. No obstante, en el año 2,020 fueron asesinadas 611 personas, y en el 2,021 el total fue de 693. En este año a la fecha ya van 212 personas que han muerto en masacres. La tendencia se incrementa y la crueldad es lo que las caracteriza.

Todas las matanzas duelen por la inmensa cobardía que las envuelve, pero también porque no se le respeta al asesinado el derecho a defenderse. Sin embargo, el golpe es devastador cuando el escenario es una escuela de cualquier nivel. Los alumnos que enfrentan una situación tan difícil como esta y logran sobrevivir, llevarán un proceso de recuperación muy espinoso, lleno de complejas y frustrantes terapias que podrán, tal vez, darles las bases para iniciar un saneamiento mental. No será una cuestión sencilla de lidiar con ella, ni será un asunto de un día para otro. El haber visto el asesinato de sus compañeros de escuela, de salón de clases, y hasta compañeros de la misma mesa de trabajo, recibiendo un balazo en plena cara, no es solo devastador, es inclemente e insuperable. El golpe de sucesos tan nefastos modifica la conducta de toda la comunidad. Por consiguiente, los padres de familia tomarán decisiones radicales que irán desde exigir controles más drásticos en las escuelas, hasta volver a trabajar con ellos en sus propias casas. Las escuelas incrementarán los accesos seguros, la colocación de cámaras de vigilancia, la contratación de más personal de supervisión interna y externa al edificio, y los maestros tenderán a emigrar a ciudades más seguras. La sociedad en general sale perdiendo por el impacto negativo en todos los sectores.

En México todavía no tenemos la posibilidad de masacres de la misma naturaleza que en USA. Aquí no se tiene la capacidad monetaria para adquirirlas, ni negocios que vendan todo tipo de amas y balas. Sin embargo, podrían suceder eventos de ese tipo, pero en menor escala, porque si hay pistolas en las casas y no tenemos la cultura de poseerlas ni de mantenerlas seguras y lejos de los niños. Además, la capacidad para copiar las malas actitudes se nos da con mucha facilidad. Si ya contamos con actos terroristas, como el de la celebración del Día de la Independencia donde lanzaron granadas contra la gente, en Morelia, Michoacán, en el 2008, no estamos tan lejos de sufrir una masacre en escuelas. Así que a tocar madera. Vale

*- El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.