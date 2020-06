La nueva ley educativa

La diferencia entre un país en desarrollo y otro desarrollado depende en gran parte de un factor indispensable: La educación que reciben niños y jóvenes. En esto se finca el futuro de un país.

Esto lo saben bien quienes nos gobiernan, por eso los libros de texto “gratuitos” contienen muy bajo nivel educativo, preguntas manipuladas, tendenciosas, que deforman la mente de los educandos. Por ésta razón, en los colegios particulares además de los libros de texto oficiales, se estudian otros libros, con el fin de profundizar y darles formación y una visión más amplia en las diferentes materias, para salir mejor preparados y con mayores herramientas para enfrentar el mundo.

Pues ¿qué creen? Esto al gobierno de la 4T no le parece. Ellos quieren que los niños no tengan calidad educativa para que no aprendan a pensar. Por eso, Miguel Barbosa gobernador de Puebla, impulsó un decreto que fue aprobado por el Congreso poblano y publicado esta semana en el Diario Oficial, por lo que Puebla tiene ya una nueva Ley de Educación, gracias a los diputados locales, obviamente con mayoría Morena y en la que se prohíbe usar otros libros que no sean los oficiales.

Además el artículo 105 establece que “los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal, municipales y particulares pasan a formar parte del Sistema Educativo Estatal.

Para legisladores locales de la oposición, el contenido de ese artículo implica el riesgo de que el gobierno pueda tomar el control de los inmuebles, donde se imparte educación privada. Por otro lado, el art. 121 establece que las instituciones particulares colaborarán con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que se les deslinden. Otras disposiciones indican que los directivos de las escuelas particulares, deben presentar un informe sobre sus actividades y cuentas. Además se establecen multas para aquellas instituciones que retengan documentos personales a estudiantes con adeudos.

Esta ley ha causado gran revuelo en Puebla y amparos de diferentes instituciones. Bueno, podrán ustedes decir, ¡esto sucede en Puebla! Pues les tengo malas noticias; El pasado 11 de Mayo, la diputada María Luisa Villalobos de Morena, presentó ante el Congreso local una iniciativa que crea una “Nueva ley de Educación para el Estado de Baja California” Esta ley es copy paste de la controvertida ley de Puebla, con párrafos idénticos, nula autonomía ni adecuación de planes según las condiciones de la entidad, sino una orden vertical de doctrina partidista en los estados donde Morena tiene mayoría legislativa.

Es realmente preocupante esta ley que le da derecho al gobierno de expropiar colegios, manejar sus colores, cambiar los nombres. Y con la situación de encierro en la que estamos, lo más peligroso es la medición de respuesta que hará López Obrador ante esta arbitrariedad, para imponerla en otros estados, abundando así su propósito de adoctrinar a nuestros hijos sin tomar en cuenta el derecho de los padres a educarlos. Justo como dictadores lo han hecho en países socialistas de izquierda donde se apropian de la mente de los niños desde temprana edad.

¡Mexicanos despierten! ¿Están dispuestos a aceptar esto?

¡Mujer Mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar.