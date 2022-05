La ignorancia oficial

Desde hace más de tres años de esta administración federal, Baja California ha vivido un apoyo a la entidad de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, invento de Andrés Manuel López Obrador, me refiero al envío de militares y agentes de la Guardia Nacional (en su mayoría militares) para apoyar en la pacificación de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito.

Llegan por cientos al Estado, sin embargo poco o nada hemos conocido de los resultados de sus actuaciones en municipios tan violentos como Tijuana y Mexicali. A veces pienso que la Guardia Nacional es una agrupación que hace turismo en ciudades y zona rural de Baja California. Del Ejército Mexicano de vez en cuando conocemos el descubrimiento de algún sembradío de marihuana en Ensenada o la detención de traficantes de Totoaba.

Esta semana se me dio la oportunidad de preguntarle a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda sobre los resultados de la presencia tanto del Ejército Mexicano como de la Guardia Nacional, a lo que me dijo: “La verdad es que si se han realizado buenos operativos, habría que el viernes en la conferencia que tiene el secretario de seguridad, el fiscal y la propia María Elena Andrade, es la vocera, hemos definido (¿) a la licenciada Andrade como vocera de las mesas de seguridad en el estado...?” Le pregunto de nuevo sobre los resultados y agrega “pues si los tenemos pero en su momento el viernes que los presenten”. Y no presentaron nada.

Con ello demuestra Marina del Pilar su ignorancia sobre el tema de resultados, aun cuando horas antes había presidido una reunión sobre seguridad en Mexicali. Como decía don Héctor Suárez ¿Qué nos pasa? Ningún dato, ninguna cifra, la bolita se la echó a María Elena Andrade, Comisionada del Sistema Penitenciario de Baja California.

Estas preguntas fueron contestadas antes de un acto de reconocimiento a policías penitenciarios, por ello la presencia, también de María Elena Andrade a la que, terminado el acto oficial, la cuestioné al respecto y me contesta que “es el primer estado en que participa en la mesa de seguridad la gobernadora, todos los días, así como en la mesa presencial operativa de seguridad que se lleva a cabo en la Segunda Región Militar en Tijuana (aunque es la Segunda Zona Militar en Tijuana) y efectivamente hemos visto la llegada de estas personas… lo que ha pasado es que ha faltado difusión, me ha instruido la gobernadora y no tenemos porqué esconder la cara ni los números”.

Justificó a la Guardia Nacional y al Ejercito por la falta de información de sus actividades y que serán ellos (fiscalSecretario de Seguridad y Comisionada) quienes informen. Pero de nuevo me quedé esperando los datos y cifras de los resultados de los operativos militares, o no les dan permiso de difundirlos o no los conocen.

Ese día, también en Mexicali, daría una conferencia de prensa el Super Delegado Federal, Jesús Alejandro Ruiz Uribe sobre el apoyo económico a personas con discapacidad de 29 a 64 años. Como Alejandro Ruíz sabe de todo, fui a preguntarle sobre los resultados que andaba buscando me dijo:”Se han instalado cuarteles y han estado en permanente vigilancia de estas zonas, creo que ha habido una contención de ese tema y va a la baja gracias al trabajo que se ha hecho, no es un trabajo de Cowboys es un trabajo de contención, tratando de no enfrentarse por vía de las armas porque va haber muertos y no queremos más muertos”. De nuevo los datos y cifras quedaron pendientes, la ignorancia de los mismos quedó de manifiesto.

*- El autor es Periodista independiente.