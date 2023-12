La educaciónpor los suelos

Así lo demuestra la prueba PISA, donde exhibe la triste realidad de México en el

aspecto educativo: una enorme tragedia.

¿Qué es la prueba PISA? Es un examen prestigiado estandarizado que permite medir el nivel educativo en los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE) que cuenta con 38 miembros, siendo México el peor evaluado en Ciencia. Son

tres rubros los evaluados: Matemáticas, Ciencia y Comprensión lectora.

En comparación con la prueba del 2018, la calificación de México en matemáticas cayó 14 puntos, en ciencia cayó 9 puntos y 5 en comprensión lectora. Estamos hablando de que en lo que va de este

sexenio, luego de una pandemia, hemos retrocedido como nunca, el desastre educativo de México está a la vista de todos, excepto del presidente.

El martes cuando PISA publicó los resultados ¿Cuál fue el pronunciamiento de la Secretaría de Educación? Que al no considerar las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo docente, es decir, que como PISA mide conocimientos y no el contexto del aprendizaje, entonces lo

que está mal es la prueba.

Sería interesante ver los elementos con los que el gobierno federal sostiene esta respuesta, porque en mi opinión son inexistentes. Jamás a nivel nacional, se hizo un diagnóstico para ver la afectación

de los niños después de la pandemia. Nadie en este gobierno se ha preocupado por un plan con bases sólidas, que trascienda el sexenio para mejorar la educación del país. Es evidente que a López el futuro le importa un rábano. La educación en México no solamente está estancada, sino

que está en caída libre y con ella el futuro de las nuevas generaciones.

Cuando al presidente se le cuestionó acerca del resultado de la prueba PISA, lleno de soberbia sentenció que ésta no era relevante porque fue creada en la época del neo-liberalismo. Ese fue todo su argumento. ¿Acaso eso invalida los resultados? O ¿hace que los estudiantes sepan más en matemáticas o ciencias?

Si alguien le ha dado en la torre a la educación ha sido López Obrador. Primero, echó para atrás todas las reformas educativas ya aprobadas. Luego entregó el poder a los sindicatos, y con ello, regresó la corrupción, venta de plazas, alcance de escalafón por influencia o intereses económicos no por estudios y méritos como antes se obtenía. Además puso al frente del sistema educativo, el de mayor importancia en un país a la gente más inepta: Esteban Moctezuma, Delfina Gómez y la

actual Leticia Ramírez que de los tres no se hace uno. Y para rematar, sacó unos libros de texto inadecuados, no solo con mentiras y errores garrafales, sino erotizados e ideologizados. Con éstos antecedentes, ¡no podíamos esperar otros resultados!

La irresponsabilidad de López al echar la culpa al neoliberalismo, acusándolo además de querer desaparecer la educación pública, nos muestra nuevamente su perversidad e ignorancia, porque quien está degradando la educación pública, permitiendo que los jóvenes se queden atrás en un mundo cada vez más competitivo, NO es el neo liberalismo, es López Obrador que si le hicieran hoy la prueba PISA, seguramente quedaría reprobado.

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

*La autora es Consejera Familiar.