¿La UABC será rescatada?

El día 30 de julio del presente año en el periódico El Sol de México aparece una nota que da cuenta del estatus que guardan 10 universidades que están en quiebra financiera, quizás en muchos casos por no haber sido administradas debidamente por las autoridades. El gobierno mexicano a través del subsecretario de educación superior se comprometió a realizar el rescate, para lo cual exigirán a esas instituciones educativas un cambio estructural en el manejo de sus finanzas para evitar en lo sucesivo ser rescatadas cada año.

Entre estas diez instituciones que se encuentran en crisis financiera se ha incorporado a la Universidad Autónoma de Baja California la cual enfrenta una crisis derivada de una deuda de mil 52 millones de pesos que el Gobierno del Estado no ha solventado, y que, por el contrario, sigue aumentando mes con mes. Durante muchos años la UABC ha sido factor de crecimiento y desarrollo social en la región; siempre ha tenido el reconocimiento de las autoridades educativas por sus múltiples logros además de ser reconocida como una de las mejores en el Noroeste del país y la mejor en nuestro estado. Actualmente cuenta con más de 65 mil alumnos y absorberá dentro de los próximos años alrededor del 80% de la demanda de educación superior en la región.

Cuenta además con el 100% de sus programas de licenciatura acreditados de buena calidad por instituciones evaluadoras externas a la universidad y para el presente ciclo escolar de 2019-2 y 2020-1 recibirá más de 22 mil estudiantes en todo el estado. Hasta ahora, la benemérita institución ha realizado esfuerzos por mantener la misma planta de profesores, aunque también hay que decirlo, ha tenido que recortar programas. Basados en la experiencia, ha puesto en práctica un modelo educativo que fomenta el liderazgo y una actitud emprendedora, crítica, creativa e innovadora; que valora el esfuerzo, que fortalece la equidad, la pluralidad, la libertad y el respeto. El modelo educativo parte de la misión institucional, que concibe las funciones de docencia, investigación, vinculación, extensión de la cultura y los servicios y la gestión institucional.

Hoy nuestra universidad se encuentra en una contrariedad ante la falta de compromiso y responsabilidad de parte de las autoridades del Gobierno del Estado que no han cumplido con entregarle los recursos necesarios para no interrumpir su funcionamiento. Esto es un crimen, una autoridad que obstruye la preparación de la fuerza laboral que contribuye a generar riqueza en el estado, no puede ser. Cuando se tienen autoridades que piensan en ellos que gobiernan para hacer negocios con el dinero de la sociedad. No es posible que se premie a otras universidades que no han cumplido con su misión por que han administrado mal los recursos financieros, en tanto la UABC que se ha distinguido por grandes logros y transparencia en los recursos es castigada. Se premia la ineficacia y se castiga la eficacia.

El acuerdo pactado y condicionado que sometió a las universidades consiste en estrictos programas de disciplina financiera que incluyen la reducción de plantillas de académicos y trabajadores, suspender nuevas contrataciones y congelar plazas vacantes, reducir el personal de honorarios, asegurar el cumplimiento de los horarios asignados a los docentes, además de reestructurar los sistemas de pensiones y jubilaciones.

Gracias al compromiso de la comunidad universitaria se ha tenido paz y tranquilidad por más de tres décadas, pero esto no quiere decir, que la institución seguirá quieta si no le otorgan los recursos necesarios. Creo que ningún gobierno aguanta una semana a miles de estudiantes manifestándose en las calles. Los cimarrones han sido muy prudentes y responsables, esperamos que el ambiente no se enturbie, porque en ese supuesto todos pierden.





*El autor es economista egresado de la UABC