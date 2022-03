En quince días, México vivirá por vez primera algo histórico, un ejercicio Democrático: La Revocación del Mandato. Se dice que es una consulta tramposa, como las que López desde su inicio llevó a cabo: La cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco, la consulta patito de la Cervecería, y la del juicio a ex presidentes. La Revocación de Mandato NO es nada parecido, debido a que López no la convocó; fue la ciudadanía que reunió en tiempo y forma las firmas necesarias para solicitar al INE, llevarla a cabo.

Es cierto que, estando en la cima de su popularidad, López ofreció el revocatorio, más al darse cuenta en las intermedias de junio 2021, que Morena perdió aceptación y mayoría en el Congreso, al votar los ciudadanos por un contrapeso, eso estropeó su plan. En ese momento, la Cámara de diputados tenía mayoría calificada y López le apostaba que, en esa elección, lograría la mayoría absoluta para, primero apoderarse del INE y hacer entonces una simulación de revocatorio. No lo logró. De mayoría calificada, bajó a mayoría simple, por lo que los nuevos diputados y senadores, aprobaron las leyes secundarias para llevar a cabo este ejercicio democrático, NO como López quería, sino como la mayoría lo debatió y propuso. Una vez aprobadas, fue el TRIFE, quien presionó al INE para ponerle fecha al revocatorio para llevarlo a cabo. López entonces atacó fuertemente al INE, recortándole los recursos para evitar este ejercicio.

Pero el INE por ley, tenía que llevarlo a cabo y aunque con menos recursos, garantiza la efectividad del ejercicio. Lorenzo La Trampa Córdova, su presidente, declaró que están capacitados y listos para recibir a los votantes más de 600 mil ciudadanos que aceptaron participar como funcionarios de casilla, contando con boletas suficientes para ejercer nuestro deber de ciudadanos. Laubicación de las casillas ya están publicadas.

El problema ahora somos nosotros, que por la manipulaciónque en redes se está haciendo, muchos están cayendo en confusión al no investigar la ley, creyendo que es solo otro capricho deAMLO, para alimentar su ego y dicen: No voy a caer en su juegoyendo a votar. Reconocen y repudian los errores garrafales, de sudesgobierno, pero para no entrar en su juego, no votarán.

No se dan cuenta que, al abstenerse, le siguen el juego aAMLO. ¿Saben quiénes votarán? Sus incondicionales, los ninisy quienes reciben recursos, la gente que cree las mentiras de lasmañaneras . Ellos si votarán y se están organizando para acarrear a su gente. Y quienes supuestamente piensan, analizan,aman a México, se creen el absurdo de la abstención activa, sinpercatarse que la verdadera trampa es no acudir a votar.

Mañosamente aseguran que como Chávez, Maduro y Evopromovieron el revocatorio y se eternizaron en el cargo, hará lomismo López. La diferencia es que esos dictadores, ya controlaban su Instituto electoral, lo que les permitía hacer fraude.

Nuestro INE, aún es independiente. Si no nos quedamos indiferentes, cruzados de brazos, tenemos la oportunidad votando, desalvar a México de la dictadura.

A Jesús no lo condenaron y mataron los malvados, sino los“buenos” que permanecieron en silencio. El opresor gana cuando las víctimas callan.

* La autora es consejera familiar.