La Rosario

María del Rosario Robles Berlanga, mujer de 63 años, chilanga de nacimiento, estudió en la UNAM economía e hizo una maestría en la UAM en Desarrollo Rural. Sus primeras participaciones políticas, según cuentan, que realizó en el sindicato de su universidad, después entraría al Partido de la Revolución Democrática, el que dirigió en el 2002.

Ahora es y ha sido la noticia de la semana, Rosario Robles señalada como una ex secretaria de estado que tuvo conocimiento de fraudes millonarios y no los denunció, sobre todo cuando dirigía la Secretaría de Desarrollo Social y se habla de un fraude de más de 5 mil millones de pesos.

Quien se iba imaginar que esta señora que en 1997, el Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano la nombraría Secretaria de Gobierno y en 1998, la Asamblea Legislativa del DF la designaría Jefe de Gobierno en sustitución de Cárdenas Solórzano quien se lanzaba, de nuevo, como candidato a la presidencia por el PRD.

¿Será un chivo expiatorio o no? Lo cierto es que se encuentra recluida en la Cárcel de Santa Martha Acatitla, por el delito de uso indebido del servicio público, al parecer, digo al parecer porque no me consta, sin privilegios, como cualquier delincuente, si vestida de beige y en una celda. Ya fichada y fotografiada de frente y perfil con un número como cualquier criminal.

Robles Berlanga se enfrentó a la sociedad chilanga al promover que se permitiera el aborto en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, reforma que bautizaron como la “Ley Robles”, como ahora en Baja California la famosa “Ley Bonilla” pero sin aborto.

Podría decir que es la primera que cae del gobierno de Peña Nieto, sobre todo porque quien le dictó prisión preventiva fue un juez de control llamado Jesús Delgadillo Padierna, es sobrino de la diputada de Morena, Dolores Padierna quien está casada con René Bejarano, si aquel hombre que fue video grabado recibiendo 45 mil dólares de manos del empresario argentino, Carlos Ahumada Arruti. En 2004, el diputado panista Federico Doring envió al noticiario “El Mañanero” de “Brozo” (Víctor Trujillo) el video que claramente se ve cuando recibe los dólares.

Aunque trató de zafarse Bejarano del escándalo diciendo que ese dinero se lo había entregado a la presidenta del PRD, Rosario Robles para gastos de campaña, la quemada no se la ha quitado nadie, porque recordamos que hasta las ligas con las que estaban amarrados los billetes se embolsó.

De nuevo me doy cuenta lo que me dijo un amigo sobre participar en política: “Es comer mierda y no hacer gestos”. Entonces que la Rosario no haga gestos. La primera de la llamada Estafa Maestra, hay que darle crédito de esta investigación a Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción, quienes bautizaron así su investigación que cabe mencionar que ganó el Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2018 en la categoría de Mejor Historia o Investigación Periodística. Así las cosas en nuestro país, por un lado se le dio seguimiento a una investigación iniciada en la pasada administración federal; se detiene a Rosario Robles y la pregunta es ¿habrá algo de venganza de Dolores Padierna en todo esto? Y ¿cuántos más caerán próximamente?









* El autor es periodista independiente.