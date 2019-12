Honestidad más que experiencia

Andrés Manuel López Obrador no se cansa de decir que prefiere colaboradores honestos antes que expertos, él es el Presidente de la República, y ha hecho lo que ha querido en su gobierno, bueno, hasta fábrica sus propias cifras en economía, delincuencia, etc. Modifica la historia cambiando de pareja entre Benito Juárez y Porfirio Díaz.

A pesar de sus discursos matutinos, la realidad en México es muy diferente a lo que él pregona. Un ejemplo es el artículo que escribió Rosario Mosso, del semanario Zeta en el que nos habla de los años más violentos de los presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña y Andrés Manuel López.

No creo, porque Rosario Mosso es una profesional en el periodismo de investigación, haya inventado las cifras. En su reportaje “245 asesinatos por mes en BC con López Obrador”, del 8 de diciembre pasado, que ha habido más muertos por mes con AMLO, “en Baja California, durante el primer año del sexenio de López Obrador, asesinaron a 245 personas por mes. A lo largo de toda la gestión de su antecesor, Enrique Peña Nieto, la media mensual fue de 127 homicidios. Mientras que con Felipe Calderón Hinojosa la mensualidad mortal promedio 59 víctimas”.

Allí están las cifras, AMLO tendrá las suyas y lo más probable es que digan que vamos muy bien.

Por otro lado, siguen descubriéndose los actos de corrupción por parte de colaboradores de Jaime Bonilla Valdez. Primero los “Moches Maestros” por los cuales tuvieron que dejar sus cargos Cynthia Giselle García Soberanes como secretaria de Bienestar y Jesús Núñez como Oficial Mayor. La semana pasada el semanario Zeta señalaba como posible implicado en los moches al Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien arremetió contra Adela Navarro, codirectora del semanario, claro después pidió disculpas.

Que tan bien están organizados para protegerse los de arriba, que la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza Martínez dijo que Rodríguez Lozano no está siendo investigado por esa dependencia por presuntos actos de corrupción, únicamente a los “renunciados” Giselle García y Jesús Núñez.

Pero, también, ésta semana en Grupo Imagen, publican un reportaje sobre los cochupos que habían armado con una empresa gasera, Blue Propane, de Jorge Alberto Elías Retes, también publicado en Excélsior, quien dijo que repartió moches a funcionarios de la presente administración, señalan a Mario Escobedo Carignan, actual Secretario de Economía y Turismo de Baja California, para que le permitiera a Blue Propane operar diez plantas construidas en zona de alto riesgo para la población. También involucran a Óscar Escobedo, hermano de Mario quien, dice el artículo, intercedió para que el ex alcalde diera los permisos.

La Fiscalía Estatal, se señala, citará a declarar a los empresarios señalados de “dar dádivas o moches a funcionarios corruptos, entre ellos a los dueños de la gasera Blue Propane”, se les acusa de entregar dinero, no se especifica cuánto y camionetas de lujo. Mientras estas notas rondan en la prensa nacional, en Baja California solamente hay dos personas señaladas e investigadas por “moches perfectos”. AMLO dice que prefiere honestidad que experiencia, ¿qué prefiere Jaime Bonilla?





* El autor es periodista independiente.