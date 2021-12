Historias de montañas

Reza la leyenda cucapa que en el desierto existía una descomunal bruja, temida por los indígenas por la ferocidad en que devoraba humanos. Fueron muchos los que intentaron derrotarla, pero perecían entre sus fauces ávidas de sangre. La preocupación aumentaba entre los pobladores, porque la maléfica mujer estaba acabando con familias enteras.

Pero fue un guerrero, que era conocido por su diestra puntería, que logró encajar una flecha justo en la profundidad de la boca de la bruja, quien al sentir la punta lítica atravesando su garganta, empezó a retorcerse de forma sobrenatural. Daba tumbos de aquí para allá, emitirá terroríficos gritos y de pronto estalló su cuerpo convirtiéndose en cenizas.

Cuentan que durante toda la noche estuvo saliendo polvo negro, y cuando el sol de la mañana reverberó sobre la arena pálida del desierto cachanilla, en el sitio donde pereció la bruja se imponía una montaña negra producto de las cenizas, al que bautizaron los cucapas como “El Cerro Prieto”.

Hoy 11 de diciembre que se celebra el Día Internacional de las Montañas, proclamado por la Asamblea General de la ONU en 2002, decidí que escribir sobre los cerros, alguna de sus historias y mis experiencias en ellas.

He subido y bajado La Rumorosa tantas veces que ya perdí la cuenta, empecé hacerlo desde que era de un solo carril y pese a repetirlo tantas veces no deja de sorprenderme su imponente paisaje rocoso y sus abruptas pendientes, donde solía en ocasiones ver con temor cascarones de carros que cayeron al vacío.

Visité la mítica Casa de Piedra enclavada en el cerro varias veces y todavía fantaseo pensando en las personas que decidieron vivir en el corazón de una montaña, donde un par de colinas hacia el oriente de la estructura rocosa dibujan una clase de ventana panorámica, teniendo como vista la imponente Laguna Salada y el Centinela.

Recuerdo las leyendas de La Rumorosa, sobre todo la de una mujer que se aparece en una curva causando que los autos frenen abruptamente y vayan a parar al fondo del desfiladero. Muchas veces, en la oscuridad de la noche, cuando bajaba la cuesta, evitaba ver el retrovisor, temía ver a la dama sentada en el asiento trasero sonriéndome maléficamente.

Las montañas no sólo tienen una particular belleza, sino que están llenas de magia y para algunos, encierran grandes enigmas y misterios. Pero sin duda, una de ellas me regresó a esta vida, cuando la tristeza golpeaba con fuerza mi corazón por una gran pérdida.

Su nombre es “Piestewa Peak”, lleva el apelativo de Army Lori Ann Piestewa, la primera mujer nativa americana conocida por morir en combate en el ejército de los Estados Unidos. Es la segunda montaña más alta de Phoenix con casi 800 metros de altura y solo se sube de escalada, por lo que es sumamente desgastante.

Empecé a ir como un ejercicio de catarsis para olvidar mi duelo. La primera vez que la vi con su total grandiosidad me inhibí y me pareció imposible llegar la cima. Así que los primeros días solo avanzaba hasta donde el cuerpo me lo permitiera, haciendo pequeñas paradas aquí, allá y acullá, para recuperar la condición.

Día a día la montaña fue mostrándome mi fuerza y a la vez descubriéndome sus secretos. Fui encontrando mis espacios favoritos, el lugar donde se respiraba más profundo, mi inmersión con la naturaleza fue pausada pero reveladora.

Con las semanas y meses mi condición mejoró, aprendí a conquistar su cima y cada vez que lo lograba me sentía libre y poderosa. Aquí se le dice “hiking”, en México senderismo, pero en realidad se los digo, la mejor terapia ante cualquier dificultad es la montaña, ella me devolvió el alma. Me enseñó que para ir profundo, hay que ir despacio.

Así que en este día de “La Montaña” levanten el espíritu y vayan a conquistar la cima.

*Periodista independiente para la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ por sus siglas en inglés)