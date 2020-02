Gobernador, usted dice cuándo

Somos lo que hacemos

Durante su campaña empeñó su palabra en combatir la corrupción, lo hizo ante un escenario de escándalo producto del mal gobierno, de la impericia y prácticas asociadas a la corrupción del entonces Gobernador y su más cercano grupo de colaboradores, misma que señalé puntualmente desde hace más de cinco años, no quise quedarme sólo en la queja por ello junto 18 organizaciones de la sociedad civil nos pusimos a trabajar y logramos la aprobación del, no tengo duda en ello, el más avanzado Sistema Estatal Anticorrupción de cualquier estado de nuestro país.

Durante la anterior legislatura tuvimos la oportunidad de trabajar de la mano de Andrés de la Rosa y de Awnar Ramos Gaona, fue un trabajo arduo en el cual se privilegió el debate y el respeto necesario para construir consensos, lo he dicho antes y lo sostengo hoy, al Congreso hay que tomarlo con propuestas no con carpas.

No cabe duda de que la falta de transparencia y rendición de cuenta son características inherentes a nuestro sistema político, poco importa el partido a través del que se llega o del cargo del que se trate; por ello es tan importante tomarle la palabra al Ing. Bonilla en su promesa de combatir la corrupción en nuestro estado, sin embargo parece que en el Congreso no se piensa de la misma forma debido al dictamen aprobado con una amplia mayoría de 23 votos el pasado 10 de Octubre, cuando Miguel Angel Bujanda, promovió una iniciativa de Ley con la que se decidió aniquilar la Comisión Especial, esa que nos otorgaba a los ciudadanos en Baja California, situación única en todo el país, la posibilidad de ser parte del proceso de selección de funcionarios clave en el combate a la corrupción, me refiero al Fiscal Anticorrupción, Auditor Superior, Magistrado de la Sala Especializada, entre otros.

Lo promovido por el diputado, que cada quien asuma la dignidad de acciones, no oculta el orign en de su grupo político, él es tal vez la persona políticamente más cerca al exgobernador Vega, resulta obvio que quiera dejar fuera de estos procesos a los ciudadanos que hemos venido impulsando el combate a las prácticas que él representa; por el contrario encuentro complicado hallar un buen motivo, si el discurso anticorrupción es cierto, para que los demás diputados, particularmente los vinculados a MORENA hayan ejercido la mayoría en el pleno sin importarles un bledo la defensa de un Sistema Anticorrupción con la mayor base ciudadana y autonomía posible.

A no ser que nos traguemos el cuento de la barrida de las escaleras, lo que nuestro estado requiere es de un sistema con la mayor independencia posible.

Si lo que queremos en un Sistema que funcione ocupamos de la voluntad de todos, por ello el jueves 30 de enero promovimos ante el Congreso la urgencia de dotar personalidad jurídica y autonomía tanto técnica como presupuestal para la Fiscalía Anticorrupción del estado, si lo que queremos no es una pinche simulación, los diputados están, respetuosamente obligados a actuar en ello, de lo contrario se tendrá un Fiscal que sólo será un adorno de oficina; ese mismo día a nombre de los que integramos el Comité de Participación Ciudadana le solicité al gobernador una reunión en la que periódicamente podamos evaluar los alcances y las necesidades para contar con el mejor sistema posible, Gobernador, usted dice cuándo.

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.