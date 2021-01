Fue un año convulsivo; tengamos esperanza

El año que terminó fue ampliamente convulsivo, en lo que cabe empezaba bien, se desempeñaba lleno de incertidumbre y termino fatal. Algunas reflexiones del 2020.

Primero el virus y la odiosa pandemia. México, afortunadamente, se encuentra entre los países que comienzan a vacunarse aunque tras ese logro el gobierno federal no transmite confianza en el proceso de inmunización masiva. No lo hace porque tiene además débiles sus fuerzas y necesita apoyo de sectores de la sociedad civil y del pueblo sabio para sacar a flote la tarea de evitar más contagios. Tarea que se necesita de todos, pero el propio gobierno ha rechazado una y otra vez el apoyo de especialistas, técnicos y expertos, incluidos los de la iniciativa privada por ideas preconcebidas de que todo lo que hace el empresariado está mal, es bajo corrupción, por intereses neoliberales.

Ahora a casi un año de tener conocimiento del virus y su mortal contagio, las vacunas son motivo de pleitos, disputas y manejo político. La eterna desconfianza, el estigmatizar la burla y hacer de la tribuna gubernamental una hoguera pública, están dificultando el diálogo y la participación. Diálogo y participación que todo el año fue erosionada, que derivó en decisiones populares como las de cancelar importantes inversiones, como las de politizar la coordinación contra la inseguridad, el de dar marcha atrás a regulaciones y contratos que estaban hechos conforme las leyes, la asignación de obras y contratos a modo y sin licitaciones supuestamente para no caer en corrupciones.

Un año que termina y otro que comienza, pero es sólo cambio de número, mover el calendario. Año en el que uno de los sectores más afectados, quizás el que más, es el de la salud; no sólo en su estructura hospitalaria, también para médicos, doctoras, enfermeras y enfermeros, camilleros, paramédicos y una larga lista de colaboradores en ese humanitario sector. Pienso que otro sector, presente en toda actividad, es el referido al empleo, porque miles, millones de personas se vieron en la necesidad de parar, de no poder buscar un ingreso y, de sus ingresos, haber perdido todo o mucho de lo que tenían cada semana, cada quincena, cada mes. Empleos formales, como los registrados en el IMSS y los generados en las empresas manufactureras de exportación con programa IMMEX, pero también en decenas de servicios y, los que se ubican en la informalidad.

Un año que termina lleno de verdades modificadas y mentiras oficiales. Doce meses que se sumaron de ineptitudes y omisiones. Mentiras como que a 1 de Diciembre seríamos como Dinamarca en cuestión de salud, que somos un ejemplo en el concierto de naciones no sólo por domar a la pandemia, sino porque el modelo no neoliberal aplicado sirvió para salvar a miles de desempleados y cientos de empresas para que no se rascaran con sus propias uñas y recibieran el apoyo como mascotitas, como animalitos a los que el amo les da de comer. Lástima que termina un año y el paraíso mexicano no se ha trasminado a todo el planeta.

Termina un año en medio de propagandas políticas y empieza igualmente otro con lo mismo. Termina un año deseándoles que pasen un tranquilo y familiar cambio de hoja en el calendario, pero que para 2021 las cosas sean mejores. Y lo serán si seguimos unidos en familia y siendo solidarios con las amistades y con la comunidad en la que nos ubicamos. Que ante la pandemia y careciendo de ejemplo de los gobernantes, seamos cada uno de nosotros guías en el uso de cubrebocas, en aplicar la sana distancia, en no convertirnos en cómplices de mentiras y ocultamientos, de no seguir aceptando ineptitudes porque hacerlo nos seguirá llevando a trágicos resultados.

Estimados lectores, terminen bien el 2020 y que el 2021 sea mejor.

*- El autor es Consejero y Tesorero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.