Evaluación educativa

PISA, es un examen estandarizado que se encarga de medir la capacidad de los alumnos de 15 años para utilizar sus conocimientos y habilidades de lectura, matemáticas y ciencias en la vida real. Los estudiantes mexicanos retrocedieron su nivel en matemáticas, lectura y ciencia, según el último informe Programa Internacional para el Seguimiento de los Alumnos (PISA) publicado esta semana. México resultó tener un desempeño mucho más bajo que la media de los 81 países donde se realizó la prueba en matemáticas, lectura y ciencias, especialmente en matemáticas el nivel bajó hasta los niveles de 2002 y ocupó el puesto 51. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó los resultados de la prueba PISA 2022, que mide los conocimientos adquiridos y las capacidades para aplicarlos en estas tres materias y los compara con el informe anterior de 2018. México sacó 395 puntos en la materia de matemáticas, en lectura lograron 415 puntos y en ciencias 410. Solamente 7 de cada 1,000 estudiantes mexicanos lograron llegar a los niveles destacados de la evaluación del informe, pero uno de cada tres se situó en los lugares más bajos. De hecho, la expansión del coronavirus por el planeta es la razón por la que el informe, de periodicidad trienal, se ha publicado ahora, un año después de lo previsto. Sin embargo, destacaron que ya antes de los cierres de las escuelas por covid-19 había una tendencia a la baja. En este sentido, aclararon que PISA da datos y sirve para que los Gobiernos de los países sepan qué dirección tomar en lo educativo, e insistieron en la necesidad urgente de cambiar el rumbo de los sistemas educativos para que se pueda revertir la tendencia a la baja. Singapur, Japón, Corea del Sur, Estonia y Suiza fueron los cinco países mejor evaluados. El informe comenzó a hacerse en 2000, y desde entonces se han ido publicando ediciones sucesivas hasta esta octava. Dos de cada tres estudiantes en México no alcanzan el nivel básico de aprendizajes en Matemáticas. En la prueba PISA 2022, México obtuvo 126 puntos menos que Japón, el país mejor evaluado. Sin embargo, solo seis puntos separan a México de Colombia, el último lugar de la OCDE. México es el tercer país peor evaluado de la OCDE en Matemáticas y Comprensión Lectora, y el país con el peor puntaje en Ciencia. En Matemáticas, México retrocedió a niveles similares a los de 2003. A nivel mundial, el desempeño de los estudiantes tuvo una caída sin precedentes: cayó 15 puntos en Matemáticas y 10 puntos en Comprensión Lectora, en comparación con la edición anterior (2018). Los resultados dan una idea de qué tan preparado está el sistema educativo para los desafíos de la vida real y el éxito futuro. México experimentó la peor caída en sus resultados desde que participa en PISA en el 2000. Estos resultados ubican a México en una situación educativa similar a la que vivió en 2006. En la edición 2022, el desempeño de México en Matemáticas y en Comprensión Lectora lo sitúan como el tercer país con los peores resultados de la OCDE, mientras que, en Ciencia, México es el país con los peores resultados. El pensamiento matemático es fundamental para el desarrollo de otras habilidades altamente demandadas por el mercado laboral como el pensamiento creativo, crítico y sistémico, el uso de información y las habilidades de investigación, entre otras. Para desarrollarse con éxito en medio de una transformación tecnológica, es clave que los estudiantes desarrollen aptitudes matemáticas básicas. A pesar de la importancia de las matemáticas, el desempeño de los estudiantes mexicanos en esta área es insuficiente. Dos de cada tres estudiantes mexicanos no son capaces de representar matemáticamente una situación simple. Para todos los estudiantes mexicanos, el desempeño en Matemáticas empeoró. Aunque el desempeño en Matemáticas se ve afectado por el nivel socioeconómico, en México tener una ventaja socioeconómica no es sinónimo de un mejor resultado. El inquilino de palacio, rechazó los resultados de la prueba PISA dados a conocer esta semana, los cuales revelan que la educación en México está estancada desde hace una década. Lo dicho, este gobierno prefiere gente ignorante pero leal