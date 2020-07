Esclavos de los changos

Con este título, Alberto Martínez Vara, pública esta reflexión que comparto, en referencia a lo que estamos viviendo los mexicanos:

“A la selva africana llegó una manada de changos feroces, comandados por un chango patriarca, queriendo adueñarse de toda la jungla. Una noche oscura el ambicioso patriarca, reunió a sus 435 changos más fuertes y crueles, marchando para apoderarse de la tierra de las hormigas.

Atacaron por sorpresa el hormiguero central para destruirlo. Pero las hormigas, valientes y organizadas, al percatarse sus líderes del ataque, se reunieron para crear una estrategia y medir a su enemigo. El escenario era terrible, sería una batalla feroz y sangrienta: 435 enormes y furiosos changos, contra 60 millones de pequeñas hormigas.

Con toda ecuanimidad, los líderes operaron sincronizados, dividieron sus fuerzas en 435 batallones, esperaron pacientemente hasta que el enemigo pensó que habían huido, y a una orden de sus líderes al unísono, salieron de sus túneles para defender su territorio. Cada batallón de 138,000 hormigas, atacó a un solo chango, la batalla duró solo siete minutos. Los cinco changos que de milagro sobrevivieron, huyeron despavoridos, atrás de su cobarde patriarca.

¿Cuál habría sido el resultado si esa batalla hubiera sucedido con hormigas mexicanas? Habrían ganado los changos porque la mitad del ejército hubiera sido de hormigas apáticas, la otra de hormigas cobardes, y los líderes, no se hubieran unido ni coordinado.

Esto es exactamente lo que nos está pasando en México, nuestro país fue invadido por un patriarca con 311 diputados, 77 senadores, 27 miembros del gabinete, y 20 gobernadores= 435 changos.

Los supuestos defensores, somos 60 millones de hormigas, pero la mitad somos apáticos y la otra mitad cobardes. Y aunque tenemos un puñado de buenos líderes, ellos actúan individualmente. Y lo hacen porque no sabemos trabajar en equipo. La guerra no es la especialidad de nuestros líderes, es la política Y al no tener entrenamiento militar, no saben que las guerras se ganan con un solo ejército, con soldados valientes, bien pertrechados, pero, sobre todo, con líderes operando en conjunto.

Señores líderes de opinión, de universidades, de organizaciones ciudadanas, asociaciones, partidos políticos y gobernadores: Si ustedes se unen, forman un frente común y planean una defensa de movimientos multitudinarios coordinados, podemos vencer a los 435 changos y a su líder… igual que las hormigas africanas. Así de fácil.

Después del triunfo, podrán repartirse el poder e integrar un Gobierno Parlamentario. Ya México no puede tener un chango-rey sexenal; llevamos más de 80 años con ese sistema presidencial y no funciona.

Estamos perdiendo la batalla muy rápidamente, ¡Tenemos que defendernos ya! Si no lo hacemos, en menos de un año, acabaremos siendo esclavos de los changos”.

Y yo agregaría: ¿Por qué López cada mañana le apuesta a la desunión, poniéndonos unos contra otros? Porque sabe que la unión hace la fuerza, y eso no conviene a sus intereses.

Tengamos claro que México no es solo el territorio, TODOS somos México. ¿Qué tan dispuestos estamos para juntos luchar y defenderlo?

¡Mujer Mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar.